Données personnelles : le gouvernement veut pister les voyages des allocataires de la CAF, en a-t-il le droit ?

Pour opérer un meilleur contrôle sur les allocataires, les CAF et la Sécurité sociale pourraient donc avoir accès aux fichiers PNR, qui permettent la collecte et le partage des données à caractère personnel des passagers aériens. Ce fichier PNR, approuvé par les parlementaires en 2016, est d'origine européenne et est censé offrir, à la base, une traçabilité des passagers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.