Une nouvelle campagne de phishing usurpant la CAF cible les internautes

De plus en plus courantes, les campagnes ciblant les bénéficiaires réels ou potentiels de prestations et autres services affiliés de près ou de loin à l'État se multiplient. Vade nous révèle avoir détecté une nouvelle vague de phishing qui vise à piéger les allocataires de la Caisse d'allocations familiales (CAF). Celle-ci a débuté le 22 août. Elle se répand largement et atteindrait au plus fort la barre des 15 000 e-mails envoyés quotidiennement.