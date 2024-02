Le chatbot de Pornhub semble efficace pour traquer les pédophiles

Au cours des deux dernières années, le site web britannique de Pornhub s'adapte énormément et adopte une approche innovante pour lutter contre la recherche de matériel pédopornographique (CSAM). En collaboration avec deux grandes organisations de protection de l'enfance basées au Royaume-Uni, ils ont mis en place un système d'avertissement et l'intervention d'un chatbot. Cette initiative a entraîné une baisse significative des recherches de CSAM, avec le déploiement de 4,4 millions de messages d'avertissement et l'apparition du chatbot 2,8 millions de fois.