Pour esquiver de nouvelles polémiques, Pornhub va désormais demander une preuve de consentement avant de mettre en ligne des vidéos

Le géant du contenu pornographique doit de plus en plus faire face à la volonté publique de réguler son activité. Et celle-ci passe autant par les moyens mis en place pour empêcher les plus jeunes d'y accéder, que par ceux créés pour garantir que du contenu illicite n'est pas hébergé sur l'interface. Pour cela, l'entreprise américaine déploie de nouvelles exigences à destination des créateurs de contenu.