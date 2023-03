Brave : vous pensiez que le navigateur bloquait déjà tout ce qu'il fallait ? Il y a du nouveau

D'après Brave, la mise à jour 1.49 du navigateur permettra également aux utilisateurs de se protéger contre les attaques de type « pool-party ». Si vous ignorez de quoi il s'agit, on parle d'une attaque informatique au cours de laquelle les pirates traquent un utilisateur d'un site à l'autre. Ce faisant, les pirates peuvent créer des canaux secondaires et ainsi contourner les systèmes de protection de la vie privée.

Organisées en groupe et ne nécessitant qu'une quantité limitée de ressources partagées, ces attaques « pool-party » peuvent être très puissantes et sont un véritable fléau pour les navigateurs modernes. Brave n'y échappe visiblement pas, et la prochaine mise à jour devrait limiter leur impact.

Brave donne enfin quelques indications au sujet de la mise à jour 1.50 pour Android. On apprend que les équipes souhaitent empêcher les sites de traquer et d'analyser le comportement des utilisateurs en se référant à la taille de l'écran des appareils. Pour ce faire, Brave communiquera des valeurs aléatoires et appliquera le même procédé aux données de géolocalisation.