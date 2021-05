Le navigateur Brave pour iOS permet désormais d'ajouter vidéos et musiques dans une liste de lecture

Par défaut, Brave télécharge le contenu sur le téléphone de l’utilisateur et l’ajoute à une liste de lecture qu’il est possible par la suite de modifier selon son envie, par exemple pour changer l’ordre dans lequel les ajouts seront écoutés. Playlist offre plusieurs options : les classiques « Play/Pause », la possibilité d’avancer ou de reculer de 15 secondes, de changer la vitesse de lecture et de passer à la vidéo ou musique suivante. Il est également possible d’activer l'autoplay pour passer automatiquement à la lecture suivante lorsqu'une piste est terminée.