Avec Brave, vous pouvez maintenant aider les internautes des "pays censurés" à se connecter à Tor, voilà comment

Le réseau Tor permet d'accéder à tous types de sites web librement, à travers un maillage décentralisé de serveurs appelés « nœuds ». Leur liste étant publique, certains pays parviennent à censurer ce réseau.

Alors qu'il a justement recours à Tor depuis 2018 pour protéger ses utilisateurs de toutes formes de pistage sur le web, Brave a franchi une étape supplémentaire dès sa version 1.44. « Nous avons constaté que notre communauté nous demandait de plus en plus souvent de prendre en charge les ponts Tor ». Gérés par des bénévoles, ces relais « permettent de se connecter au réseau, même s'il est censuré », explique l'éditeur dans un communiqué. Ce qu'il a rendu possible, en utilisant ses ressources internes et celles de la fondation Tor Project.