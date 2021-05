Comment créer un serveur de fichiers avec Brave ?

Introduit il y a quelques mois par Brave au sein de son logiciel, le protocole IPFS permet d'héberger ses propres pages web sur un réseau décentralisé, ou chaque élément est stocké dans plusieurs nœuds.

Avec IPFS nous retrouvons plusieurs avantages. D'une part ce dispositif permet de répartir la charge réseau et donc d'optimiser la bande passante. Par ailleurs, le contenu se charge plus rapidement, surtout si le nombre de nœuds pour ce dernier est conséquent. Il ne s'agit alors plus d'accéder à un serveur central classique mais de récupérer le contenu sur les nodes les plus proches. Enfin, et c'est une bonne nouvelle, puisque l'on passe outre le protocole HTTP cela permet d'accéder à des contenus censurés.

Au-delà des simples page Web, ce protocole permet également de partager des fichiers très simplement en peer-to-peer à plusieurs de ses proches en passant directement par le navigateur. En d'autres termes, c'est une peu comme si nous retrouvions une sorte de WeTransfer directement intégré au navigateur.

De la même manière qu'un client BitTorrent , plus il y a de contacts partageant le même fichier, plus la vitesse de téléchargement sera importante.