Microsoft va mettre l'IA de Bing, basée sur ChatGPT, partout dans Office

Et si Microsoft en est déjà à ce stade, c'est selon des sources de The Verge afin de rester bien en avant de Google, l'entreprise qui apparaissait ces dernières années à la pointe de la recherche sur l'intelligence artificielle. C'est aussi pour cette raison que l'on a déjà eu droit à une présentation du nouveau Bing, alors qu'initialement cet événement devait se tenir à la fin du mois de février.

L'objectif du géant est de surfer sur la vague ChatGPT, outil qui a déjà été utilisé par 100 millions de personnes dans le monde depuis sa sortie. Et pour le moment, le plan fonctionne bien. La liste d'attente pour pouvoir accéder au Bing à la sauce IA a enregistré 1 million d'inscriptions en 48 heures, et Bing est devenu depuis mardi la troisième application la plus populaire sur l'App Store aux États-Unis.