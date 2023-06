Vous pouvez enfin ranger votre Xbox One, sauf si vous disposez d'une bonne connexion Internet

Que les possesseurs de Xbox One se rassurent, ils pourront toujours accéder aux derniers titres développés par Xbox Game Studios par le cloud. En effet, Booty précise que Microsoft continuera à exploiter l'infrastructure du Xbox Cloud Gaming avec sa console d'ancienne génération. « C'est ainsi que nous maintiendrons le support », déclare-t-il.

Pendant combien d'années ? Rien n'est dit à ce sujet. Cependant, l'entreprise avait préservé la Xbox 360 pendant très longtemps, la dernière mise à jour de son système d'exploitation datant de 2019, soit... 14 ans après sa première sortie. La Xbox One est donc sur le point de prendre sa retraite anticipée en tant que boîtier de streaming plutôt encombrant. Et l'on espère pour elle que cela durera le plus longtemps possible.

En fin de compte, l'annonce du responsable de Xbox Game Studios est peu surprenante. Avec la Series S, Microsoft dispose déjà d'une console aux spécifications techniques réduites, destinée aux plus petits budgets, ce qui rend la Xbox One caduque. De plus, avec la fin anticipée des pénuries dans le secteur, les développeurs tiers vont enfin pouvoir abandonner le support des générations précédentes pour se tourner définitivement vers la génération actuelle de consoles de jeux vidéo.