Xbox One S : une nouvelle version de la console pourrait sortir prochainement

Mais avant la next-gen, Microsoft pourrait décider de relancer la Xbox One S via une nouvelle version de la machine. C'est du moins ce qu'affirme le site Video Games Chronicle. En effet, c'est sur Twitter qu'un salarié de Target a partagé le visuel du catalogue interne de la chaîne de magasins. Nous pouvons y voir une certaine Xbox One S 1 Tb V2 à 299,99€.