Microsoft tease un événement consacré à sa gamme Surface pour le 21 septembre

Avec son Surface Laptop Go 2 Microsoft avait une occasion en or de gommer les quelques défauts du modèle original pour nous délivrer un petit PC portable réellement intéressant. À la place, le géant de Redmond se contente d’une mise à jour fainéante de son ultraportable à prix contenu. Tout est (presque) pareil que sur le premier modèle : les qualités sont les mêmes… et globalement les défauts aussi.

On retrouve donc avec plaisir un design réussi, un châssis ultra compact, réellement agréable en situation de mobilité, et un niveau de finitions difficilement attaquable. Le clavier est toujours aussi bon, le trackpad aussi, et Microsoft passe (avec un an de retard) aux processeurs Intel Tiger Lake pour nous offrir un peu plus de puissance pour les activités du quotidien.

Malheureusement, le clavier n’est pas rétroéclairé (eh oui, Microsoft nous a refait le coup !), le capteur d’empreintes digital n’est toujours pas proposé de série sur toutes les configurations, la densité de pixels de l’écran est un peu faible, et la connectique ajoutée à l’engin est une nouvelle fois réduite à la portion congrue. Mais le plus gros problème de ce Surface Laptop Go 2 est à chercher du côté de l’autonomie, qui régresse par rapport au modèle initial. Une lacune supplémentaire qui, d’après nous, limite l’intérêt d’un produit charmant mais encore trop imparfait.