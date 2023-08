Microsoft revoit ses ambitions à la baisse pour la Surface Go

Microsoft Surface Go 2

Lancé pour la première fois en 2017, la Surface Go vient d'être remplacée par une nouvelle version au design légèrement revu et à la fiche technique (un peu) plus musclée. Sobrement nommée Surface Go 2, cette nouvelle mouture de la tablette sous Windows 10 propose une expérience bureautique et ultraportable tout à fait intéressante... et avec un tarif d'entrée très raisonnable pour la gamme Surface.

Avec un tarif de départ fixé à 459 euros en France, la Surface Go 2 est la tablette sous Windows la plus abordable du catalogue actuel de Microsoft.

L'une des grandes forces de la Surface Go est son bel écran IPS « PixelSense » Full HD+ (1920 par 1280 pixels) pour une densité de pixels s'élevant 220 ppp, et ce grâce sur une diagonale limitée à 10,5 pouces seulement. L'écran de la Surface Go 2 est lumineux et bien contrasté, il offre par ailleurs une restitution colorimétrique convaincante pour regarder des films en situation de mobilité.

Si sa fiche technique reste modeste, la Surface Go 2 peut faire valoir une excellente qualité d'assemblage, issue du savoir faire de Microsoft pour sa gamme Surface (d'ordinaire plutôt orientée haut de gamme), ainsi qu'un gabarit extrêmement efficace en déplacement.

Côté autonomie, le bilan est également positif, avec une tablette capable de tenir une bonne dizaine d'heure en surf, bureautique ou streaming vidéo. C'est suffisant pour travailler toute une journée sans être contraint d'emporter le charger avec soi. La connectique, pour sa part très limitée, se limite par contre à un port USB-C (non Thunderbolt 3), un lecteur de cartes microSD et une sortie Jack 3,5 pour brancher un casque.

Notez bien que Microsoft permet d'opter pour un modèle plus puissant, équipé d'un processeur Intel Core m3 de huitième génération. Son petit surplus de puissance face au Pentium Golf 4425Y, n'est pas nécessairement indispensable pour l'utilisation basique que vise le produit. D'autant que le prix passe ici la barre des 700 euros. Le bon rapport équipement / prix de la Surface Go en prend alors un coup.