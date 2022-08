Microsoft croit qu'il faut simplifier le nom des mises à jour de Windows... même si tout le monde s'en fiche

Ceux d'entre vous ayant le plus de mémoire se rappelleront par exemple la « Creators Update » de Windows 10. Cette mise à jour apportait de nombreuses nouveautés, à la fois pour les plus créatifs et pour l'ensemble du grand public.

Avec Windows 10, Microsoft avait déjà changé de braquet en nommant ses mises à jour par le mois et l'année de leur sortie, comme Windows 10 2004 (pour avril 2020), ce qui pouvait poser problème à l'éditeur lorsque ce dernier ratait la date de sortie envisagée.

Enfin, l'entreprise américaine nous a habitués aux noms de code. À titre d'exemple, la prochaine mise à jour de Windows 11 est affublée d'un 22H2 qui n'évoque rien excepté, pour les fans de la marque les plus attentifs ou les cadres de Microsoft.