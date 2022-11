Windows 11 : les prérequis à l'installation évoluent (mais Microsoft n'a pas communiqué)

Publiée au mois de septembre dernier, la mise à jour 22H2 (aussi nommée Windows 11 2022 Update) ajoute la prise en charge de nouveaux processeurs, à commencer par les Intel 13e génération. À noter que si Microsoft a permis l’année dernière la compatibilité de certains processeurs plus anciens (Core X et Xeon W), la firme a cependant confirmé qu’il ne faudrait pas espérer voir de nouveaux PC équipés de processeurs AMD Zen et Intel 7e génération recevoir la dernière version du système d’exploitation. Microsoft concentrera donc ses efforts sur les processeurs plus récents.