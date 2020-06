ASUS annonce son nouveau système Wi-Fi mesh : le ZenWiFi AX Mini

Cette version « mini » ne rivalise donc pas avec le ZenWiFi AX du constructeur sur le plan des performances, mais elle se démarque par son format compact. Les fabricants ont pris l’habitude de proposer des routeurs plus petits et plus discrets ces derniers mois. Asus n’échappe pas à la tendance et annonce un format ultra compact (9 x 9 x 8 cm pour 295 grammes) dans une robe blanche. Une version charbon sera également proposée plus tard dans l’année.