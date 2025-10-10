Préparez vos bagages et votre connexion ! Que vous partiez en vacances de la Toussaint, en mission professionnelle ou en télétravail à l’étranger, un VPN fiable est indispensable pour protéger vos données et accéder à vos contenus habituels. À l’occasion des congés d’automne, Clubic a sélectionné pour vous les 3 meilleurs VPN à utiliser en voyage.
Pourquoi un VPN est indispensable en voyage ?
Naviguer depuis un aéroport, un hôtel ou un café à l’étranger expose vos données à des risques élevés : réseaux publics non sécurisés, espionnage, blocages géographiques. Pendant les vacances de la Toussaint, nombreux sont ceux qui partent en city break, en escapade européenne ou en séjour prolongé à l’étranger.
C’est justement dans ces situations qu’un VPN (Virtual Private Network) devient indispensable : il chiffre votre trafic Internet, masque votre adresse IP et vous permet de naviguer comme si vous étiez en France, tout en accédant à vos plateformes préférées (Netflix, YouTube, services bancaires, etc.). En 2025, les meilleurs VPN allient vitesse, simplicité et sécurité sur tous vos appareils, pour voyager sereinement et profiter pleinement de vos vacances d’automne.
Les 3 VPN recommandés par Clubic pour voyager en toute sérénité
Voici le top 3 des VPN à ne pas manquer pour protéger vos données et profiter d’Internet partout dans le monde :
CyberGhost VPN : La référence pour protéger votre vie privée en voyage
- storage11000 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost VPN s’impose comme le meilleur service VPN en matière de confidentialité. Grâce à son chiffrement AES 256 bits, votre trafic Internet est totalement sécurisé et vos données deviennent inaccessibles aux pirates, annonceurs et FAI.
Vous pouvez connecter jusqu’à 7 appareils simultanément, que ce soit sur ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV,parfait pour les longs séjours.
Basé en Roumanie, CyberGhost garantit une stricte politique No Logs, assurant qu’aucune donnée de navigation n’est enregistrée. Son vaste réseau de serveurs mondiaux offre des vitesses stables et rapides, idéales pour le streaming et les téléchargements.
💰 Offre du moment : 2 ans + 2 mois à seulement 2,19 €/mois avec 45 jours “satisfait ou remboursé”.
Proton VPN : Le VPN suisse pensé pour les voyageurs
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Conçu par l’équipe à l’origine de ProtonMail, Proton VPN met la sécurité et la transparence au cœur de son service. Son réseau de plus de 15 000 serveurs dans le monde assure une connexion ultra-rapide, renforcée par la technologie VPN Accelerator.
Parfait pour les globe-trotteurs, il vous permet de contourner la censure et les restrictions géographiques tout en sécurisant vos connexions Wi-Fi publiques
Proton VPN Plus est idéal pour accéder à vos plateformes de streaming préférées (Netflix, Disney+, HBO Max...) depuis n’importe où.
Et avec des données et une bande passante illimitées, vous restez connecté sans interruption pendant toute la durée de votre voyage.
💰 Offre spéciale : -66 % sur le plan 2 ans, soit 3,39 €/mois seulement.
ExpressVPN : La puissance et la vitesse premium
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan8 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN reste la solution la plus complète pour ceux qui veulent une sécurité haut de gamme et une rapidité maximale. Avec plus de 105 pays couverts, le service assure un accès fluide à tous vos contenus, où que vous soyez.
Vous pouvez connecter jusqu’à 12 appareils simultanément, profiter du blocage des publicités et traqueurs, et même utiliser leur gestionnaire de mots de passe intégré.
Les voyageurs apprécieront particulièrement Aircove Go, le routeur VPN portable exclusif d’ExpressVPN, parfait pour sécuriser tous vos appareils sur un réseau Wi-Fi public.
💰 Offre exceptionnelle : 2 ans + 4 mois à 4,49 €/mois au lieu de 13,99 € avec 30 jours d’essai sans risque.
✅ Voyager connecté, c’est voyager protégé
Que vous choisissiez CyberGhost, Proton ou ExpressVPN, un VPN reste l’allié incontournable du voyageur moderne. Il protège vos données personnelles, préserve votre confidentialité et vous permet d’accéder librement à vos services en ligne depuis n’importe quel pays.
À l’occasion des vacances de la Toussaint, pensez à équiper vos appareils avant le départ : un VPN fiable vous assure une connexion sécurisée, que vous soyez à l’aéroport, à l’hôtel ou sur le Wi-Fi d’un café à l’étranger.
En 2025, ne partez pas sans VPN, c’est votre passeport numérique pour des vacances sereines, libres et sans frontières.