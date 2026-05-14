Bouygues Telecom remet l’iPhone 17e sous les projecteurs avec une offre pensée pour alléger le coût d’entrée : 49 € à la commande, puis 13 € par mois pendant 36 mois. De quoi rendre le smartphone d’Apple plus simple à financer pour ceux qui ne veulent pas payer son prix en une seule fois.

En complément, l’opérateur met aussi en avant la reprise de l’ancien appareil avec bonus différé de 50 €, ainsi que Smart Change, une option destinée à faciliter le renouvellement du mobile après 12 mois.