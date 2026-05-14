Bouygues Telecom met en avant une formule qui permet d’obtenir l’iPhone 17e avec un premier versement réduit, puis des mensualités étalées sur trois ans, le tout accompagné d’un forfait 250 Go actuellement remisé.
Bouygues Telecom remet l’iPhone 17e sous les projecteurs avec une offre pensée pour alléger le coût d’entrée : 49 € à la commande, puis 13 € par mois pendant 36 mois. De quoi rendre le smartphone d’Apple plus simple à financer pour ceux qui ne veulent pas payer son prix en une seule fois.
En complément, l’opérateur met aussi en avant la reprise de l’ancien appareil avec bonus différé de 50 €, ainsi que Smart Change, une option destinée à faciliter le renouvellement du mobile après 12 mois.
Quel est le prix de l’iPhone 17e avec cette offre Bouygues Telecom ?
Le schéma tarifaire repose sur un paiement fractionné du smartphone. L’iPhone 17e est proposé avec un apport initial de 49 €, puis 13 € par mois pendant 36 mois, soit un coût total indicatif de 517 € pour le mobile seul, hors abonnement.
Cette mécanique permet de réduire fortement la dépense au moment de la commande, ce qui peut séduire ceux qui veulent préserver leur budget immédiat. En contrepartie, il faut accepter un étalement long, sur trois ans, ce qui impose de regarder l’offre dans sa globalité plutôt que de s’arrêter au seul montant d’appel.
Ce qu’il faut retenir sur le forfait 250 Go
Le forfait inclut dans cette formule est affiché à 29,99 € par mois pendant 12 mois, puis 39,99 € par mois ensuite, avec un engagement de 24 mois. Bouygues Telecom positionne donc cette offre pour les gros consommateurs de données mobiles.
Avec 250 Go, l’idée est de couvrir sans difficulté les usages lourds du quotidien : streaming vidéo, réseaux sociaux, partage de connexion, jeux en ligne ou sauvegardes cloud en mobilité.
À qui s’adresse vraiment cette formule avec 250 Go ?
Cette offre s’adresse aux utilisateurs souhaitant associer un smartphone Apple récent à un forfait généreux, sans avoir à débourser une somme importante dès le départ. Elle peut donc convenir aux utilisateurs qui dépendent principalement d’une connexion mobile, que ce soit pour regarder des vidéos, travailler à distance ou profiter de la 5G comme solution d’appoint à la maison ou en déplacement.
Smart Change et reprise : deux options à regarder de près
Bouygues Telecom met aussi en avant Smart Change, une formule qui permet de changer de smartphone dès 12 mois et d’étaler le paiement du nouveau terminal. C’est une option intéressante pour les utilisateurs qui aiment renouveler souvent leur appareil sans supporter un achat comptant trop élevé.
La reprise de l’ancien mobile ajoute un bonus différé de 50 €, en plus de la valeur potentielle du smartphone repris selon son état et son modèle. Autrement dit, si vous possédez déjà un appareil encore valorisable, vous pouvez réduire un peu plus le coût global de l’opération, à condition de respecter le parcours de reprise et les modalités prévues par l’opérateur.
24 mois ou 36 mois : la distinction à ne pas manquer
Le forfait 250 Go engage sur 24 mois, alors que le financement du téléphone, lui, s’étale sur 36 mois, il s’agit donc de deux temporalités différentes qu’il ne faut pas confondre. Ce sont deux mécanismes qui coexistent : d’un côté l’abonnement mobile, de l’autre le paiement fractionné de l’iPhone 17e. Il faut donc raisonner en coût mensuel, mais aussi en durée totale d’engagement financier.
Ce qu’il faut retenir de cette offre :
- iPhone 17e : 49 € à la commande, puis 13 € par mois pendant 36 mois.
- Coût total indicatif du mobile : 517 €, hors forfait.
- Forfait 250 Go : 29,99 € par mois pendant 12 mois, puis 39,99 € par mois.
- Engagement du forfait : 24 mois.
- Reprise : bonus différé de 50 € sur l’ancien mobile, selon conditions.
- Smart Change : possibilité de changer de smartphone dès 12 mois.