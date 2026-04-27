Le point fort le plus concret de ce Redmi 15 4G, c'est son écran. Une dalle AMOLED de 6,77 pouces à 120 Hz avec un pic de luminosité annoncé à 3 200 nits, un niveau que l'on retrouve sur les Redmi Note de la gamme supérieure. Comme le soulignait notre test du Redmi Note 15 5G, cette luminosité 3 200 nits est réellement perceptible : l'écran reste lisible en plein soleil, ce qui est loin d'être acquis sur cette tranche de marché.

Le processeur MediaTek Helio G100 Ultra gère sans problème les usages du quotidien (réseaux sociaux, streaming, navigation) sans prétendre rivaliser avec les puces milieu de gamme de la série Note. La caméra principale de 108 MP est séduisante sur le papier, mais ce chiffre résulte d'un pixel binning : les photos réelles correspondent davantage à un capteur de 12 à 27 MP effectifs selon les conditions, avec des performances convenables de jour et plus limitées en basse lumière.