Trouver un smartphone AMOLED 120 Hz avec NFC sous les 100 € relève en général du compromis sévère. Avec le code promo FRCD13 sur AliExpress, le Xiaomi Redmi 15 4G descend à 99,33 €, et la fiche technique mérite qu'on s'y arrête sérieusement.
Voici le Xiaomi Redmi 15 4G (8 Go / 256 Go) à 99,33 € au lieu de 122,97 € sur AliExpress, avec le code FRCD13.
À moins de 100 €, la plupart des smartphones affichent un écran LCD terne, un capteur photo limité et une batterie qui tient à peine la journée. Le Xiaomi Redmi 15 4G rompt avec cette logique sur plusieurs points : dalle AMOLED 6,77 pouces à 120 Hz, 6 000 mAh d'autonomie, NFC pour le paiement sans contact, et 256 Go de stockage d'entrée de jeu.
C'est la version 4G du marché asiatique, distribuée via AliExpress, avec des spécifications différentes de la version européenne, un point important que la rédaction détaillera plus bas.
Pourquoi choisir ce smartphone ?
- 99,33 € avec le code FRCD13 au lieu de 122,97 € : soit un écart de plus de 23 € sur un smartphone déjà positionné très bas
- AMOLED 6,77" 120 Hz jusqu'à 3 200 nits, NFC, 8 Go de RAM et 256 Go extensibles : une fiche technique inhabituellement généreuse sous les 100€
- Version 4G marché asiatique : spécifications différentes de la version européenne, garantie et SAV à anticiper avant l'achat
Un écran AMOLED lumineux, une autonomie sérieuse, et un positionnement photo à relativiser
Le point fort le plus concret de ce Redmi 15 4G, c'est son écran. Une dalle AMOLED de 6,77 pouces à 120 Hz avec un pic de luminosité annoncé à 3 200 nits, un niveau que l'on retrouve sur les Redmi Note de la gamme supérieure. Comme le soulignait notre test du Redmi Note 15 5G, cette luminosité 3 200 nits est réellement perceptible : l'écran reste lisible en plein soleil, ce qui est loin d'être acquis sur cette tranche de marché.
Le processeur MediaTek Helio G100 Ultra gère sans problème les usages du quotidien (réseaux sociaux, streaming, navigation) sans prétendre rivaliser avec les puces milieu de gamme de la série Note. La caméra principale de 108 MP est séduisante sur le papier, mais ce chiffre résulte d'un pixel binning : les photos réelles correspondent davantage à un capteur de 12 à 27 MP effectifs selon les conditions, avec des performances convenables de jour et plus limitées en basse lumière.
Ce Redmi 15 4G face aux alternatives : une opportunité réelle, mais un contexte particulier
Ce modèle n'est pas le Redmi 15 vendu en Europe. La version européenne du Redmi 15 embarque un écran LCD, un processeur Snapdragon 6s Gen 3 et une batterie de 7 000 mAh, une configuration différente sur trois points clés. La version proposée ici est la variante 4G pour le marché asiatique, avec AMOLED et Helio G100 Ultra.
Ce n'est pas un défaut en soi (la dalle AMOLED est objectivement un avantage) mais cela implique que la garantie constructeur européenne ne s'applique pas, et que le SAV en cas de problème passera par AliExpress.
✅ Les points forts
- AMOLED 120 Hz à 3 200 nits : confort d'affichage bien au-dessus de la norme pour ce budget, lecture en plein soleil crédible
- 6 000 mAh : autonomie confortable sur 1,5 à 2 jours en usage mixte, avec recharge 33 W
- NFC intégré : paiement sans contact sur un smartphone à moins de 100 €, encore rare à ce prix
- 256 Go de stockage + microSD : pas de compromis sur la capacité de base
- Android 15 + HyperOS 2, reconnaissance faciale et lecteur d'empreinte sous l'écran
❌ Les limites
- Version marché asiatique : pas de garantie SAV France/Europe, recours limité en cas de problème matériel
- Bloatwares et publicités intégrées : comme le relevait notre test de la gamme
- Redmi Note 15, HyperOS embarque de nombreuses applications préinstallées et des notifications publicitaires, parfois jusqu'à l'écran de verrouillage.
- 4G uniquement : pas de 5G, ce qui limite la valeur à long terme si votre usage évolue
- Capteur secondaire 2 MP : un capteur de profondeur symbolique qui ne contribue pas réellement à la qualité photo
- Délai de livraison AliExpress : comptez 10 à 20 jours ouvrés selon le mode d'expédition choisi
Voici le Xiaomi Redmi 15 4G (8 Go / 256 Go) à 99,33 € au lieu de 122,97 € sur AliExpress, avec le code FRCD13.
À 99 €, le Xiaomi Redmi 15 4G propose une combinaison AMOLED + NFC + 6 000 mAh que vous ne trouverez pas dans les rayons des enseignes françaises à ce prix. Pour un usage bureau, streaming et réseaux sociaux, il remplit le contrat sans hésitation.
Le profil visé, c'est l'utilisateur qui veut un second smartphone, un téléphone pour un adolescent, ou simplement remplacer un appareil en fin de vie sans dépenser plus de 100 €. Deux nuances importantes à garder en tête : c'est une version marché asiatique, donc sans SAV européen, si cela vous pose problème, regardez plutôt vers le Redmi Note 15 5G affiché autour de 299 €, que la rédaction a pu tester en conditions réelles.
Et si la 5G est déjà un critère pour vous, passez votre chemin : ce modèle n'est pas pensé pour durer cinq ans dans un réseau qui évolue.
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