L'iPhone 17 Pro Max 256 Go passe à 1 379 € au lieu de 1 479 € sur Amazon, soit 100 € de remise sur le smartphone le plus abouti jamais produit par Apple, avec sa puce A19 Pro gravée en 3 nm, son triple capteur 48 Mpx avec zoom optique 8x, son autonomie record de 31 heures en lecture vidéo et son écran OLED 6,9 pouces ProMotion 120 Hz.
Depuis son lancement en septembre 2025, l'iPhone 17 Pro Max s'est imposé comme la référence absolue du segment ultra-haut de gamme. Nous lui avons consacré un test complet chez Clubic et le smartphone a su nous convaincre sur tous les plans : autonomie largement au-dessus du marché, performances sans limite grâce à la puce A19 Pro et un système photo qui n'a simplement aucun équivalent sur cette tranche de prix.
À 1 379 €, l'iPhone 17 Pro Max 256 Go revient 100 € sous son prix conseillé Apple, dans un contexte où les promotions sur les iPhone Pro Max restent rares et les fenêtres courtes. En mars 2026, le modèle avait brièvement touché 1 299 € sur Amazon avant une rupture de stock immédiate, ce qui fait de cette offre à 1 379 € chez un grand distributeur avec retour garanti l'une des plus cohérentes du moment.
Pourquoi choisir l'iPhone 17 Pro Max ?
- Autonomie record jusqu'à 31 heures en lecture vidéo, grâce à une batterie 5 088 mAh et une architecture thermique entièrement repensée, ce qui en fait le smartphone Apple le plus endurant jamais conçu et l'un des meilleurs du marché toutes marques confondues.
- Triple capteur 48 Mpx avec zoom optique 8x, un bond décisif face au zoom 5x de l'iPhone 16 Pro Max, avec un workflow vidéo ProRes LOG, Open Gate et Apple Log 2 qui le place hors catégorie pour la création de contenu photo et vidéo.
- Puce A19 Pro gravée en 3 nm avec 12 Go de RAM, jusqu'à 40% plus performante que l'A18 Pro, avec un Neural Engine 16 cœurs pour Apple Intelligence et les usages IA les plus intensifs sans aucune chauffe en usage prolo
L'iPhone 17 Pro Max en deux mots : le bilan après 6 mois
Lancé à l'automne 2025, l'iPhone 17 Pro Max a confirmé sur la durée ce que les premiers tests avaient pressenti. L'écran OLED 6,9 pouces ProMotion 120 Hz à 3 000 nits, la connectivité Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, la charge filaire 40 W, le MagSafe 25 W et la certification IP68 forment une fiche technique sans aucune lacune. Six mois après son lancement, les retours confirment une expérience sans compromis, une valeur de revente élevée et une longévité logicielle garantie bien au-delà des standards Android.
La vidéo, le territoire où l'iPhone 17 Pro Max n'a tout simplement pas de concurrent
Le point fort absolu de l'iPhone 17 Pro Max est sa maîtrise vidéo. La capacité à filmer en ProRes RAW en Open Gate, l'enregistrement en Apple Log 2 et la stabilisation Cinema Level restent sans équivalent sur smartphone en 2026. La vidéo 4K à 120 fps est désormais disponible sans bridage thermique, une avancée qui justifie à elle seule la gamme Pro Max pour tous les créateurs de contenu photo et vidéo professionnels ou semi-professionnels.
100 € de remise sur le smartphone le plus abouti d'Apple
Les promotions sur l'iPhone Pro Max sont structurellement rares : le modèle a tenu son prix conseillé de 1 479 € pendant plusieurs mois avant une première remise à 1 299 € en mars 2026, suivie d'une rupture de stock quasi immédiate. Sur les comparateurs, l'iPhone 17 Pro Max 256 Go s'affiche entre 1 289,99 € et 1 546 € selon les revendeurs, avec la plupart des offres fiables autour de 1 349 € à 1 469 €. L'offre Amazon à 1 379 € se situe dans la fourchette basse du marché actuel, avec l'avantage supplémentaire d'un achat chez un grand distributeur avec retour garanti sous 30 jours.
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