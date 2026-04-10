Depuis son lancement en septembre 2025, l'iPhone 17 Pro Max s'est imposé comme la référence absolue du segment ultra-haut de gamme. Nous lui avons consacré un test complet chez Clubic et le smartphone a su nous convaincre sur tous les plans : autonomie largement au-dessus du marché, performances sans limite grâce à la puce A19 Pro et un système photo qui n'a simplement aucun équivalent sur cette tranche de prix.

À 1 379 €, l'iPhone 17 Pro Max 256 Go revient 100 € sous son prix conseillé Apple, dans un contexte où les promotions sur les iPhone Pro Max restent rares et les fenêtres courtes. En mars 2026, le modèle avait brièvement touché 1 299 € sur Amazon avant une rupture de stock immédiate, ce qui fait de cette offre à 1 379 € chez un grand distributeur avec retour garanti l'une des plus cohérentes du moment.