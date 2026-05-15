L'iPhone 17 a souvent été présenté comme le parent pauvre de la gamme Apple 2025, éclipsé par l'iPhone Air et les modèles Pro. La réalité est tout autre : si ce modèle est finalement le plus classique de la nouvelle gamme, il y a bien eu des changements notables dans son design, et la rédaction Clubic l'avait qualifié de modèle le plus séduisant de l'année.

À 801,90 €, soit 112 € sous son prix de lancement, il s'adresse en priorité aux utilisateurs d'iPhone 14 ou antérieur cherchant un saut qualitatif concret, sans mettre la main à la poche pour un modèle Pro. Pour vérifier la disponibilité en temps réel de cette offre anniversaire, rendez-vous directement sur la fiche PC Componentes.