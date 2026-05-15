Pour fêter son anniversaire, PC Componentes frappe un grand coup avec une remise de 112 € sur l'iPhone 17 256 Go Bleu Brume, ramenant le modèle à son prix minimum historique. Avant de cliquer, voici ce que vaut vraiment cette offre, et pour qui elle fait réellement sens.
Voici l'iPhone 17 256 Go Bleu Brume à 801,90 € au lieu de 914,63 € chez PC Componentes
L'iPhone 17 a souvent été présenté comme le parent pauvre de la gamme Apple 2025, éclipsé par l'iPhone Air et les modèles Pro. La réalité est tout autre : si ce modèle est finalement le plus classique de la nouvelle gamme, il y a bien eu des changements notables dans son design, et la rédaction Clubic l'avait qualifié de modèle le plus séduisant de l'année.
À 801,90 €, soit 112 € sous son prix de lancement, il s'adresse en priorité aux utilisateurs d'iPhone 14 ou antérieur cherchant un saut qualitatif concret, sans mettre la main à la poche pour un modèle Pro. Pour vérifier la disponibilité en temps réel de cette offre anniversaire, rendez-vous directement sur la fiche PC Componentes.
Pourquoi choisir l'iPhone 17 256 Go ?
- L'iPhone 17 reprend les dimensions de l'iPhone 16 Pro de l'an dernier, avec un écran 6,3" aux bordures affinées, ce qui en fait l'un des rares smartphones Apple à conjuguer compacité relative et grande surface d'affichage.
- Avec 256 Go, l'espace de stockage de base est le double de celui du modèle précédent, une évolution structurelle appréciable qui évite d'emblée la galère de la gestion au quotidien.
- À 801,90 €, l'iPhone 17 256 Go Bleu Brume atteint son prix minimum historique, avec une décote de 12 % par rapport au tarif conseillé : une fenêtre rare sur un produit Apple lancé il y a moins d'un an.
Un smartphone qui renouvelle en profondeur l'expérience iPhone classique
L'iPhone 17 propose un écran OLED 120 Hz compatible HDR10 et Dolby Vision avec 256 Go de stockage et une autonomie élevée. Ce passage au ProMotion, longtemps réservé aux modèles Pro, change concrètement le confort de navigation au quotidien. L'iPhone 17 intègre une caméra principale Fusion 48 MP avec téléobjectif 2x de qualité optique et une caméra ultra grand-angle Fusion 48 MP offrant une résolution quatre fois supérieure à celle de l'ultra grand-angle de l'iPhone 16.
La puce A19 assure des performances sans aucun compromis pour toutes les tâches courantes, du multitâche intensif au gaming exigeant, et Apple annonce 30 heures de lecture vidéo, en progrès de 8 heures par rapport aux 22 heures de l'iPhone 16, un gain d'endurance perceptible à l'usage. Dans son test complet de l'iPhone 17, la rédaction avait particulièrement salué ce repositionnement du modèle standard, désormais très proche des Pro sur les critères qui comptent vraiment au quotidien.
Ce que l'iPhone 17 n'est pas, et pourquoi cela compte
Bien positionné dans la gamme, l'iPhone 17 reste malgré tout un modèle sans téléobjectif dédié (l'absence de téléobjectif limite la polyvalence photographique par rapport aux modèles Pro) et devra tout de même être rechargé tous les jours par la plupart des utilisateurs, car il n'est pas suffisant pour tenir deux jours d'affilée.
Face au Samsung Galaxy S25 ou au Google Pixel 9, il tient son rang sur les performances pures et la longévité logicielle, mais renonce à la charge ultra-rapide au-delà de 23 W, là où certains concurrents Android atteignent 80 W ou plus.
✅ Les points forts
- Un écran enfin digne des Pro. L'OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz est une vraie nouveauté pour la gamme standard, et la différence se ressent dès la première utilisation.
- La photo ultra grand-angle réinventée. Les photos ultra grand-angle atteignent désormais une résolution de 24 mégapixels par défaut, un format haute qualité idéal pour les stocker et les partager.
- 256 Go de série. Un choix structurel bienvenu qui lève d'emblée la question du stockage pour la majorité des usages.
- Autonomie en forte hausse. Huit heures de lecture vidéo supplémentaires par rapport à l'iPhone 16, une progression perceptible dans les scénarios d'usage intensif.
- Solidité. Le Ceramic Shield 2 à l'avant offre une résistance aux rayures et aux chocs significativement supérieure aux générations précédentes.
❌ Les limites
- Pas de téléobjectif dédié. Le zoom 2x de qualité optique est un palliatif honnête, mais les amateurs de photo à longue focale devront viser les modèles Pro.
- Charge filaire plafonnée. La recharge rapide s'arrête à 23 W maximum, loin des standards actuels de la concurrence Android.
- Chauffe en usage prolongé. Certains testeurs ont noté une chauffe apparaissant lors de sessions gaming intensives ou de traitement vidéo.
Voici l'iPhone 17 256 Go Bleu Brume à 801,90 € au lieu de 914,63 € chez PC Componentes
L'offre anniversaire PC Componentes place l'iPhone 17 256 Go Bleu Brume à son meilleur prix connu, avec 112 € de remise sur un smartphone sorti à l'automne 2025. C'est une opportunité concrète pour les propriétaires d'iPhone 13, 14 ou d'un Android milieu de gamme vieillissant : le saut qualitatif sur l'écran, la photo et l'autonomie justifie pleinement l'investissement à ce tarif.
En revanche, si vous venez d'un iPhone 15 ou 16, la progression reste réelle mais moins déterminante, et les utilisateurs qui font de la photo à longue focale une priorité absolue feront mieux de regarder du côté des modèles Pro, même à un tarif supérieur.
Pour tous les autres, 801,90 € pour cet iPhone reste, à date, l'une des meilleures entrées dans l'écosystème Apple que l'on ait observées depuis plusieurs mois.
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