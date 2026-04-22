Le marché de l’entrée de gamme ne manque pas de références, mais rares sont celles qui descendent sous la barre des 105 € tout en affichant un capteur photo de 108 MP et une batterie de 6 500 mAh. Le HONOR 400 Smart 4G, disponible actuellement à 101,88 € (au lieu de 147,26 €) avec le code FRBB12 sur AliExpress, s’adresse avant tout aux profils pragmatiques : utilisateurs secondaires, primo-accédants, seniors ou petits budgets qui veulent tenir plusieurs jours sans prise de tête.

C’est précisément ce type de profil que vise Honor avec sa gamme Smart, pensée pour délivrer l’essentiel sans fioritures. Profitez de l’offre directement sur la fiche produit AliExpress avant que le code expire.