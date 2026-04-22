À moins de 110 €, le HONOR 400 Smart 4G s’impose comme une option sérieuse pour quiconque privilégie l’autonomie et la polyvalence photo sans exploser son budget. On fait le point sur ce que vaut vraiment cette offre AliExpress, avantages et concessions compris.
Voici le smartphone HONOR 400 Smart 4G à 105 € au lieu de 147,26 € chez AliExpress
Le marché de l’entrée de gamme ne manque pas de références, mais rares sont celles qui descendent sous la barre des 105 € tout en affichant un capteur photo de 108 MP et une batterie de 6 500 mAh. Le HONOR 400 Smart 4G, disponible actuellement à 101,88 € (au lieu de 147,26 €) avec le code FRBB12 sur AliExpress, s’adresse avant tout aux profils pragmatiques : utilisateurs secondaires, primo-accédants, seniors ou petits budgets qui veulent tenir plusieurs jours sans prise de tête.
C’est précisément ce type de profil que vise Honor avec sa gamme Smart, pensée pour délivrer l’essentiel sans fioritures. Profitez de l’offre directement sur la fiche produit AliExpress avant que le code expire.
Pourquoi choisir HONOR 400 Smart 4G ?
- Prix bon plan : 101,88 € (code FRBB12) au lieu de 147,26 €, soit environ 31% de réduction
- Atout principal : batterie 6 500 mAh avec charge rapide 35 W, écran 6,77 pouces 120 Hz
- À noter : version 4G uniquement, résolution HD+ (720p), pas de stockage extensible mentionné
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un smartphone pensé pour durer… dans tous les sens du terme
Honor a clairement fait de l’endurance sa priorité sur ce segment, et la batterie de 6 500 mAh du HONOR 400 Smart en est la preuve la plus concrète. Couplée à la charge rapide 35 W (HONOR SuperCharge), elle permet de récupérer une bonne autonomie en moins d’une heure, un vrai avantage au quotidien.
L’écran TFT LCD de 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une navigation fluide, agréable pour la vidéo ou les réseaux sociaux, même si la résolution HD+ (720 × 1610 pixels) reste en retrait des standards actuels du milieu de gamme. La double caméra arrière avec un capteur principal de 108 MP peut séduire les amateurs de photo, sous réserve d’attentes calibrées sur ce segment de prix.
Ce que ce prix implique vraiment comme concessions
À moins de 110 €, le HONOR 400 Smart 4G joue clairement sur le terrain de l’entrée de gamme assumée. Le Snapdragon 685, puce 4G gravée en 6 nm, assure la fluidité des usages courants mais ne prétend pas rivaliser avec les SoC milieu de gamme 5G disponibles aujourd’hui à des tarifs proches.
✅ Les points forts
- Batterie 6 500 mAh avec charge rapide 35 W : l’autonomie de plusieurs jours est un argument solide
- Capteur principal 108 MP : une résolution généreuse pour ce niveau de prix
- Écran grand format 6,77 pouces avec 120 Hz pour une navigation fluide
- MagicOS 9.0 basé sur Android 15 : une interface récente et riche en fonctionnalités
- Double SIM double veille et format compact (8,24 mm d’épaisseur)
- Configuration jusqu’à 8 Go + 256 Go disponible
❌ Les limites
- Version 4G uniquement : pas de compatibilité 5G, contrairement à la version européenne officielle
- Résolution HD+ (720p) sur un écran de 6,77 pouces : densité de pixels limitée
- Caméra secondaire 2 MP : utile principalement pour le mode portrait, sans réelle valeur ajoutée
- Snapdragon 685 vieillissant : performances limitées sur les apps exigeantes ou le gaming
Voici le smartphone HONOR 400 Smart 4G à 105 € au lieu de 147,26 € chez AliExpress
Le HONOR 400 Smart 4G à 101,88 € est une proposition cohérente pour qui sait ce qu’il cherche. Si votre priorité va à l’autonomie, à un grand écran confortable et à une photo du quotidien sans prétention, l’offre tient la route à ce tarif.
En revanche, si vous comptez sur la 5G, une résolution Full HD ou des performances gaming, il vaudra mieux regarder vers des alternatives comme le Xiaomi Redmi 15 ou patienter pour le HONOR 400 Smart 5G officiel, disponible en Europe autour de 199 € avec des specs supérieures. Pour un usage familial, un téléphone de rechange ou un premier smartphone, ce bon plan AliExpress mérite clairement le détour, à condition de jouer vite avec le code FRBB12.
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