Sorti en août 2025 à 1 099€ dans sa version 128 Go, le Google Pixel 10 Pro s'affiche aujourd'hui à 878,84€ chez le revendeur PC Componentes, expédié en France. C'est l'une des premières baisses significatives observées sur ce flagship depuis son lancement, et elle porte sur le coloris Pierre Lunaire avec 16 Go de RAM. Pour les amateurs de smartphones sous Android pur, c'est une fenêtre qui mérite d'être examinée de près : retrouvez le Pixel 10 Pro au prix promotionnel directement chez PC Componentes.

Ce bon plan s'adresse avant tout à vous si vous cherchez un appareil photo mobile de qualité, un suivi logiciel sur le long terme et une expérience Android sans couche constructeur. La remise de 220€ ne transforme pas pour autant le Pixel 10 Pro en affaire exceptionnelle, mais elle rend son rapport valeur/prix nettement plus acceptable qu'au tarif de lancement.