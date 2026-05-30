Le Google Pixel 10 Pro passe sous la barre des 900€ chez PC Componentes, soit plus de 220€ sous son prix de lancement officiel. Avant de sauter le pas, la rédaction passe ce bon plan au crible pour vous aider à décider en toute connaissance de cause.
Voici le Google Pixel 10 Pro 16 Go/128 Go à 878,84 € au lieu de 1 099 € chez PC Componentes !
Sorti en août 2025 à 1 099€ dans sa version 128 Go, le Google Pixel 10 Pro s'affiche aujourd'hui à 878,84€ chez le revendeur PC Componentes, expédié en France. C'est l'une des premières baisses significatives observées sur ce flagship depuis son lancement, et elle porte sur le coloris Pierre Lunaire avec 16 Go de RAM. Pour les amateurs de smartphones sous Android pur, c'est une fenêtre qui mérite d'être examinée de près : retrouvez le Pixel 10 Pro au prix promotionnel directement chez PC Componentes.
Ce bon plan s'adresse avant tout à vous si vous cherchez un appareil photo mobile de qualité, un suivi logiciel sur le long terme et une expérience Android sans couche constructeur. La remise de 220€ ne transforme pas pour autant le Pixel 10 Pro en affaire exceptionnelle, mais elle rend son rapport valeur/prix nettement plus acceptable qu'au tarif de lancement.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10 Pro ?
- Puce Tensor G5 de nouvelle génération : gravée en 3 nm chez TSMC, elle embarque un CPU 34 % plus rapide et un TPU 60 % plus puissant que la génération précédente, avec un traitement IA directement sur l'appareil, sans dépendance au cloud.
- 7 ans de mises à jour garantis : Google s'engage sur sept années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un niveau de suivi logiciel sans équivalent dans l'univers Android en 2025.
- Triple module photo avec téléobjectif x5 : capteur principal 50 MP (Samsung GN8, f/1,68), ultra grand-angle 48 MP avec mise au point macro et zoom optique cinq fois pour une polyvalence photographique concrète au quotidien.
Un smartphone taillé pour la photo et le quotidien sous Android pur
L'écran Super Actua OLED de 6,3 pouces est l'un des atouts les moins discutés du Pixel 10 Pro : avec une dalle LTPO qui oscille dynamiquement entre 1 et 120 Hz et un pic de luminosité annoncé à 3 300 nits, il figure parmi les plus lisibles du marché en plein soleil. La rédaction Clubic, dans son test des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, a souligné la qualité de calibration des couleurs, à la fois généreuses en saturation et fidèles à la réalité, avec une réactivité d'affichage exemplaire. Avec 16 Go de RAM LPDDR5X et Android 16 livré de série, la navigation reste fluide en toutes circonstances, et l'accès aux fonctionnalités Gemini s'effectue directement depuis l'application photo ou l'assistant vocal.
Le Pixel 10 Pro est aussi l'un des premiers smartphones Android compatibles avec la norme Qi2, grâce aux aimants intégrés à son dos, ce qui le rend directement utilisable avec les accessoires MagSafe conçus pour les iPhone. La certification IP68, la connectivité Wi-Fi 7 et le port USB 3.2 Type-C complètent un profil technique soigné, pensé pour durer.
Face à la concurrence : un positionnement à part entière
À moins de 900 euros, le Galaxy S25 de Samsung et l'iPhone 16 d'Apple occupent un espace comparable, mais ni l'un ni l'autre ne proposent sept années de mises à jour garanties ni l'expérience Android aussi dépouillée qu'offre le Pixel 10 Pro. Ce dernier assume clairement ses choix : pas de slot microSD, certaines fonctions Gemini encore absentes ou restreintes en Europe, et une puce Tensor G5 qui, malgré ses progrès notables grâce au passage chez TSMC, reste en retrait en puissance brute face au Snapdragon 8 Elite ou à l'Apple A18 Pro.
✅ Les points forts
- Puce Tensor G5 gravée en 3 nm (TSMC), traitement IA directement sur l'appareil sans recours au cloud
- Écran OLED Super Actua 6,3 pouces LTPO, jusqu'à 3 300 nits, calibration des couleurs exemplaire
- Triple module photo avec téléobjectif optique x5 et ultra grand-angle 48 MP avec macro
- 7 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité garantis par Google
- Compatibilité Qi2 et accessoires MagSafe, certification IP68, Wi-Fi 7 et USB 3.2
❌ Les limites
- Puce Tensor G5 en retrait en puissance brute face au Snapdragon 8 Elite et à l'Apple A18 Pro
- Stockage 128 Go non extensible, pouvant devenir contraignant pour les grands consommateurs de médias
- Fonctions Gemini avancées partiellement absentes ou restreintes selon les pays en Europe
- Prix de base encore élevé pour 128 Go de stockage, les versions supérieures restant sensiblement plus onéreuses
Le Google Pixel 10 Pro Pierre Lunaire est affiché à 878,84 € chez PC Componentes : vérifiez la disponibilité du stock avant la fin du week-end.
Cette promotion sur le Google Pixel 10 Pro représente une opportunité concrète pour qui cherche un smartphone premium sous Android pur, avec un vrai engagement de suivi logiciel sur sept ans. À 878,84 euros, le rapport qualité/prix est sensiblement meilleur qu'au lancement, même si les 128 Go de stockage non extensibles imposent une certaine discipline numérique. Il s'adresse en priorité à vous si vous êtes passionné de photo mobile, si vous valorisez les mises à jour régulières sur la durée, ou si vous souhaitez une expérience Android sans surcouche ni compromis éditorial.
En revanche, si la puissance brute du processeur est votre critère principal, ou si vous dépendez fortement des fonctions Gemini avancées au quotidien, d'autres alternatives méritent d'être mises en regard. Pour les autres profils, le Pixel 10 Pro en Pierre Lunaire, à ce prix, avec cet écran et cette garantie logicielle, constitue un choix solide et difficile à ignorer ce week-end.
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