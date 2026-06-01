Le vrai terrain du POCO F8 Pro, c’est la performance. Avec son Snapdragon 8 Elite et ses 12 Go de RAM, il vise clairement les utilisateurs qui sollicitent beaucoup leur smartphone, que ce soit pour jouer, enchaîner les applications, streamer, naviguer intensivement ou garder un appareil fluide plusieurs années. Dans cette gamme de prix, c’est précisément ce type de fiche technique qui lui donne une vraie légitimité.

L’autre point fort, c’est l’équilibre entre puissance et confort d’usage. Sa dalle AMOLED très lumineuse promet une très bonne expérience pour la vidéo, les jeux et l’usage en extérieur, tandis que la batterie de 6210 mAh apporte une endurance de tout premier plan. Ajoutez à cela la charge 100 W, et l’on obtient un smartphone particulièrement rassurant pour les journées très chargées.