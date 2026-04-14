Le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G chute à 299 € pour une offre à durée limitée, soit une économie de 134 € par rapport à son prix de lancement.
Sorti en tout début d’année 2026, le Redmi Note 15 Pro 5G s’est immédiatement fait remarquer par une fiche technique qui bouscule les standards habituels. À 299,00 €, il s’affiche à son prix le plus bas, loin des 379,00 € constatés en moyenne sur les 30 derniers jours et très en deçà de son tarif conseillé de 433,00 €.
Pour ce prix, Xiaomi propose une version ultra-boostée : 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, et surtout une batterie révolutionnaire au silicium-carbone de 6 580 mAh, du jamais vu à ce niveau de gamme. Ce smartphone s’adresse à ceux qui veulent un appareil fluide, capable de prendre de superbes photos de jour, et surtout qui refuse de s’éteindre avant deux ou trois jours d’utilisation intensive.
Pourquoi choisir Redmi Note 15 Pro 5G ?
- Prix en promotion : 299,00 € (au lieu de 433,00 €), soit 31% de réduction globale
- Autonomie hors norme : batterie silicium-carbone de 6 580 mAh compatible charge rapide 45 W
- Performances et affichage : processeur MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm), 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, écran AMOLED 1.5K 120 Hz de 6,83 pouces
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Le roi incontesté de l’autonomie, sans sacrifier l’image
Ce qui fait du Redmi Note 15 Pro 5G une anomalie sur le marché, c’est l’intégration d’une batterie de 6 580 mAh dans un châssis qui reste raisonnable. Grâce à la technologie silicium-carbone, Xiaomi a pu augmenter drastiquement la densité énergétique sans transformer le téléphone en brique. Le processeur MediaTek Dimensity 7400-Ultra gère parfaitement cette réserve d’énergie, tout en assurant une fluidité sans faille sur le grand écran AMOLED 1.5K à 120 Hz.
L’autre atout majeur réside dans son capteur principal de 200 mégapixels : il permet de fusionner 16 pixels en 1 pour des clichés en 12,5 MP extrêmement lumineux, ou de recadrer directement dans l’image sans perte de détails en plein jour. L’interface HyperOS 2 tourne ici sous Android 15, avec un suivi logiciel garanti sur quatre ans.
Des concessions logiques pour tenir ce prix plancher
Proposer autant de stockage et une telle batterie pour moins de 300 € implique inévitablement quelques choix stratégiques. Le Redmi Note 15 Pro 5G est une évolution pensée pour l’endurance et l’usage quotidien, mais il laisse de côté certaines options réservées au très haut de gamme.
À 299 € pour la version 512 Go, Xiaomi signe ici l’offre de milieu de gamme la plus agressive du moment. Ce Redmi Note 15 Pro 5G est le choix évident pour toute personne qui en a marre de chercher une prise en milieu de journée. Il associe une autonomie sans équivalent, un très bel écran pour le multimédia, et un stockage digne d’un ordinateur.
Si vous cherchez un smartphone compact ou que vous êtes un photographe très exigeant en conditions nocturnes, ce format géant n’est peut-être pas pour vous. Mais pour l’immense majorité des utilisateurs qui veulent un téléphone increvable, fiable et généreux, il est impossible de trouver mieux à moins de 300 €.
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