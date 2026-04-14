Sorti en tout début d’année 2026, le Redmi Note 15 Pro 5G s’est immédiatement fait remarquer par une fiche technique qui bouscule les standards habituels. À 299,00 €, il s’affiche à son prix le plus bas, loin des 379,00 € constatés en moyenne sur les 30 derniers jours et très en deçà de son tarif conseillé de 433,00 €.

Pour ce prix, Xiaomi propose une version ultra-boostée : 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, et surtout une batterie révolutionnaire au silicium-carbone de 6 580 mAh, du jamais vu à ce niveau de gamme. Ce smartphone s’adresse à ceux qui veulent un appareil fluide, capable de prendre de superbes photos de jour, et surtout qui refuse de s’éteindre avant deux ou trois jours d’utilisation intensive.