Bouygues Telecom lance une offre sur le Samsung Galaxy S26 Ultra. Ce dernier s’affiche à moins de 50 € grâce à plusieurs leviers de réduction : un code promo, un bonus de reprise ainsi qu’un doublement de stockage offert. Le tout s’accompagne d’un forfait mobile 5G de 200Go. Décryptage de l’offre.
On le sait, les smartphones haut de gamme affichent régulièrement des tarifs qui dépassent largement les 1 000 €. Cette gamme de prix rend difficile l’accès aux dernières générations de smartphones pour une large partie des utilisateurs.
Pour contrer ce problème, Bouygues Telecom lance une offre qui combine financement du smartphone à taux 0, remise immédiate via code promo ainsi qu’un bonus de reprise différé. Résultat : le Samsung Galaxy S26 Ultra, habituellement vendu autour de 1 469 €, s’affiche à 49 € (montant du premier versement), puis à 33 € par mois sur une période de 36 mois (à taux 0).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Comment fonctionne cette offre ?
Le financement proposé par Bouygues Telecom repose sur le programme Smart Change, un crédit à taux débiteur fixe de 0 % sans frais sur 36 mensualités.
Pour en profiter, vous devez effectuer un premier versement de 49 €, puis chaque mensualité est fixée à 33 €, pour un montant total remboursé de 1 188 €. Ce contrat de financement est entièrement dissocié de l’abonnement mobile, ce qui signifie que les deux engagements suivent des durées différentes.
Le forfait 200 Go, qui conditionne l’accès à cette offre, est facturé 29,99 € par mois pendant les 12 premiers mois, avant de revenir à 39,99 €. L’engagement sur l’abonnement est fixé à 24 mois, contre 36 mois pour le financement du terminal. Deux contrats distincts, donc deux échéances à garder en tête au moment de la souscription.
|Élément de l’offre
|Détails
|Répartition budget
|Premier versement
|49 €
|Paiement à la commande
|Financement mensuel
|33 €/mois sur 36 mois
|Étalement à 0%
|Forfait 200 Go
|29,99 € puis 39,99 €/mois
|Engagement 24 mois
|Code WEEKEND
|100 € de remise
|Déduction immédiate
|Bonus reprise
|Jusqu’à 150 €
|Remboursement différé
|Stockage doublé
|512 Go au prix du 256 Go
|200 € d’économie
Trois leviers pour réduire la facture
On commence par le code promo WEEKEND qui offre une remise immédiate de 100 € sur les forfaits 150 Go et plus. Cette remise s’applique directement au panier, et n’entre pas dans les conditions de remboursement différé.
Vous pouvez également profiter d’un bonus de reprise allant jusqu’à 150 €. Pour cela, il vous faudra échanger un ancien smartphone contre le Galaxy S26 Ultra. Le montant du bonus de reprise est versé après réception et vérification de l’appareil rendu à l’opérateur. Pour éviter toute mauvaise surprise, l’estimation peut être réalisée en ligne ou en boutique, sur la base de l’état du mobile.
Enfin, le doublement du stockage représente une économie de 200 € puisque la version 512 Go est proposée au tarif du modèle 256 Go. En cumulant ces trois avantages, le coût d’acquisition du Galaxy S26 Ultra est largement diminué.
Le Galaxy S26 Ultra s’accompagne d’un forfait 5G de 200 Go
Le forfait 200 Go de Bouygues Telecom s’appuie sur le réseau 5G et couvre la France métropolitaine, l’Europe, les DOM et la Suisse. Il intègre également 35 Go utilisables depuis 15 destinations supplémentaires, ce qui en fait une option non négligeable pour ceux qui voyagent régulièrement. Les appels et SMS restent illimités dans ces zones.
Associé à la 5G, ce volume de données couvre les usages courants comme le streaming vidéo, le partage de connexion ou les applications gourmandes en bande passante. Le forfait est conditionné à un engagement de 24 mois.
Bonne nouvelle, si vous êtes déjà titulaire d’une offre Bbox, vous profitez d'une remise mensuelle supplémentaire de 5 € sur le prix du forfait mobile.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S26 Ultra ?
Le Galaxy S26 Ultra embarque un écran Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pouces, avec une luminosité de pointe à 2 600 nits et une protection Gorilla Armor 2. Le revêtement anti-reflets DX améliore la lisibilité en extérieur sans forcer l’éclairage de la dalle.
Côté performances, le smartphone embarque la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravée en 3 nm associée à 12 Go de RAM; le tout assurant un multitâche fluide.
One UI 8.5 intègre des outils d’intelligence artificielle pour la traduction instantanée, la retouche photo et la gestion de l’autonomie de la batterie de 5 000 mAh.
Le bloc photo repose sur un capteur principal de 200 Mpx à f/1.4, complété par un téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique 5x et zoom de qualité optique 10x.
La technologie Nightography optimise la capture dans les conditions de faible luminosité, tandis que les modes vidéo avancés permettent l’enregistrement en 8K. Le S Pen intégré complète le positionnement productivité de ce smartphone premium.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.