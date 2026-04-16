Le financement proposé par Bouygues Telecom repose sur le programme Smart Change, un crédit à taux débiteur fixe de 0 % sans frais sur 36 mensualités.

Pour en profiter, vous devez effectuer un premier versement de 49 €, puis chaque mensualité est fixée à 33 €, pour un montant total remboursé de 1 188 €. Ce contrat de financement est entièrement dissocié de l’abonnement mobile, ce qui signifie que les deux engagements suivent des durées différentes.

Le forfait 200 Go, qui conditionne l’accès à cette offre, est facturé 29,99 € par mois pendant les 12 premiers mois, avant de revenir à 39,99 €. L’engagement sur l’abonnement est fixé à 24 mois, contre 36 mois pour le financement du terminal. Deux contrats distincts, donc deux échéances à garder en tête au moment de la souscription.