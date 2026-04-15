Le marché des téléphones haut de gamme est souvent dominé par des terminaux massifs frôlant allègrement la barre symbolique du millier d’euros. Avec cette itération particulièrement soignée, le constructeur sud-coréen prouve qu’il est encore possible de proposer une expérience premium complète dans un gabarit qui sait se faire oublier dans une poche.

Cette déclinaison généreuse intégrant 256 Go de mémoire interne répond parfaitement aux exigences des consommateurs avides de création photographique, de jeux vidéo et de fluidité au quotidien. C’est donc une opportunité très intéressante pour vous équiper, puisque vous pouvez saisir le Samsung Galaxy S25 256 Go Bleu Nuit à seulement 579,33 € sur Rakuten en appliquant le code promotionnel RAKUTEN10 lors de la validation de votre commande