L’arrivée récente du Galaxy S26 sur le marché bouleverse logiquement les étiquettes de la génération précédente, créant de superbes opportunités d’achat. Notre rédaction décrypte pour vous cette offre particulièrement agressive sur le Galaxy S25, un appareil toujours très performant qui s’affiche désormais à un tarif ultra compétitif.
Le marché des téléphones haut de gamme est souvent dominé par des terminaux massifs frôlant allègrement la barre symbolique du millier d’euros. Avec cette itération particulièrement soignée, le constructeur sud-coréen prouve qu’il est encore possible de proposer une expérience premium complète dans un gabarit qui sait se faire oublier dans une poche.
Cette déclinaison généreuse intégrant 256 Go de mémoire interne répond parfaitement aux exigences des consommateurs avides de création photographique, de jeux vidéo et de fluidité au quotidien. C’est donc une opportunité très intéressante pour vous équiper, puisque vous pouvez saisir le Samsung Galaxy S25 256 Go Bleu Nuit à seulement 579,33 € sur Rakuten en appliquant le code promotionnel RAKUTEN10 lors de la validation de votre commande
Pourquoi choisir Samsung Galaxy S25 ?
- Un tarif fortement remisé tombant à 579,33 euros au lieu des 859,00 euros habituels grâce au code de réduction RAKUTEN10.
- Une fiche technique extrêmement solide propulsée par la puce Snapdragon 8 Elite et soutenue par 12 Go de mémoire vive.
- Une ergonomie parfaitement maîtrisée grâce à un format compact et un superbe écran tactile AMOLED 120 Hz de 6,2 pouces.
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Une véritable bête de course habillée dans un format de poche
Derrière son design élégant, ce modèle embarque le processeur Snapdragon 8 Elite couplé à 12 Go de mémoire vive, une configuration qui délivre encore aujourd’hui des performances remarquables pour le multitâche et le divertissement. Son module photographique articulé autour d’un capteur principal de 50 mégapixels continue de produire des clichés éclatants, parfaitement taillés pour les réseaux sociaux.
Comme souligné dans notre test, cet appareil brille par son excellente intégration de la surcouche OneUI 7.0 et des fonctionnalités Galaxy AI qui simplifient grandement l’utilisation quotidienne. Ce terminal s’adresse prioritairement aux utilisateurs refusant les formats massifs, tout en exigeant une qualité d’affichage irréprochable et une vraie réactivité dans la paume de la main.
Un arbitrage budgétaire face aux derniers fleurons
Face au récent Galaxy S26 vendu au prix fort, cette itération précédente brille par son rapport qualité et prix devenu incontournable, tout en garantissant un suivi logiciel encore très long. L’appareil fait toutefois l’impasse sur les toutes dernières innovations de la marque, notamment sur la vitesse de charge qui reste un point perfectible de cette génération.
✅ Les points forts
- Des performances de très haut vol assurées par la puce Snapdragon 8 Elite, toujours très véloce en 2026.
- Une ergonomie parfaitement équilibrée grâce à un format compact de 6,2 pouces idéal pour une utilisation à une main.
- Une longévité rassurante permise par l’engagement de sept années de mises à jour de sécurité et du système d’exploitation.
- Une partition photographique polyvalente intégrant un véritable téléobjectif optique.
❌ Les limites
- Une vitesse de recharge filaire toujours limitée, un chiffre décevant face aux standards actuels du marché des smartphones haut de gamme.
- Une autonomie globale de la batterie de 4000 mAh un peu juste lors des journées de sollicitation très intense.
Investir dans l’ancien fleuron sud-coréen représente aujourd’hui l’une des décisions d’achat les plus astucieuses pour maîtriser son portefeuille. Ce smartphone conviendra parfaitement aux technophiles pragmatiques qui cherchent un appareil premium, compact et doué en photographie, sans vouloir payer la fameuse taxe de la nouveauté du S26.
À l’inverse, les technophiles purs et durs exigeant les dernières avancées technologiques ou une autonomie titanesque pour dévorer des séries devront passer leur chemin et regarder du côté des gammes supérieures comme la version Plus ou Ultra. Avec cette chute de prix frôlant les 280 euros de remise, le Galaxy S25 s’impose comme une évidence et vous offrira une expérience luxueuse pendant encore de longues années.
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