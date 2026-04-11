Bouygues Telecom propose l'ensemble de la gamme iPhone 17 Series avec son dispositif de financement Smart Change, qui permet d'étaler l'achat sur 36 mois à 0% sans frais. Une approche qui offre la possibilité de maîtriser son budget tout en restant à jour sur les dernières générations de smartphones Apple.
Payer un iPhone au comptant reste un effort financier significatif, quelle que soit la génération. Pour répondre à cette réalité, Bouygues Telecom associe la gamme iPhone 17 Series à son programme Smart Change. Le principe : un premier versement de 49 €, puis des mensualités fixes de 20 € sur 36 mois, le tout sans intérêts et sans frais de dossier, avec le forfait 200 Go inclus. Explications de cette offre en détail.
Smart Change : le financement qui change la donne
Le programme Smart Change repose sur un étalement du coût d'acquisition sur 36 mensualités à taux 0. Aucun intérêt n'est ajouté au prix du smartphone : ce que vous payez correspond uniquement à la valeur de l'appareil, répartie dans le temps. Après le premier versement, les mensualités sont fixes et prévisibles, ce qui facilite la gestion du budget au quotidien.
Ce qui distingue Smart Change d'un crédit classique, c'est la flexibilité intégrée sur la durée. À partir de 12 mois, il est possible de restituer son iPhone dans les conditions prévues, de clôturer le financement en cours, et de repartir sur un nouveau cycle avec le modèle de son choix. Cette logique de renouvellement annuel optionnel s'adresse aussi bien aux utilisateurs qui souhaitent rester à la pointe qu'à ceux qui préfèrent conserver leur appareil jusqu'au terme des 36 mois. La démarche s'effectue en ligne ou directement en boutique Bouygues Telecom.
À cela s'ajoute un bonus de reprise pouvant aller jusqu'à 100 €, sous réserve d'éligibilité et des conditions en vigueur, qui vient réduire le coût global de l'opération. La valeur de reprise de l'ancien smartphone est estimée en ligne ou en point de vente, sur la base de l'état du mobile rendu.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Quatre modèles pour quatre profils d'usage
La gamme iPhone 17 Series se compose de quatre références, toutes compatibles 5G sur le réseau Bouygues Telecom et éligibles à Smart Change.
|Modèle
|Format écran
|5G Bouygues
|Smart Change
|iPhone 17
|Standard
|Oui
|Disponible
|iPhone 17 Plus
|Grand format
|Oui
|Disponible
|iPhone 17 Pro
|Performances avancées
|Oui
|Disponible
|iPhone 17 Pro Max
|Très grand format
|Oui
|Disponible
L'iPhone 17 et le 17 Plus couvrent les usages courants avec une autonomie adaptée au quotidien. Le 17 Pro et le 17 Pro Max ciblent davantage les usages intensifs : photographie mobile, vidéo, productivité et performances en toutes circonstances. Dans tous les cas, le financement Smart Change s'applique de la même manière, avec les mêmes mensualités prévisibles et la même possibilité de renouvellement à 12 mois.
Le forfait 200 Go, un choix cohérent avec la 5G
L'offre mise en avant s'appuie sur le forfait 200 Go de Bouygues Telecom, pensé pour des usages connectés soutenus. Streaming vidéo, partage de connexion, navigation intensive, réseaux sociaux ou encore applications recourant à l'intelligence artificielle : le volume de données alloué répond à la plupart des scénarios du quotidien en mobilité.
Couplé aux débits de la 5G, ce forfait assure une expérience fluide que ce soit en déplacement urbain, en télétravail ou lors d'un séjour à l'étranger, dans les zones et selon les conditions couvertes par le contrat. C'est également ce forfait qui conditionne l'accès à l'offre de financement à partir de 20 € par mois.
Maximiser les économies avec la reprise
La reprise de l'ancien smartphone constitue un levier supplémentaire pour alléger la facture totale. Une fois l'état du mobile évalué, la valeur de reprise et le bonus éventuel jusqu'à 100 € viennent s'imputer directement sur le reste à payer. Ce mécanisme améliore le coût total de possession, surtout pour les utilisateurs qui changent régulièrement de téléphone et dont l'appareil actuel conserve une valeur résiduelle intéressante.
L'estimation peut être réalisée en ligne depuis le site Bouygues Telecom, ou en boutique pour ceux qui préfèrent un accompagnement en face à face. Le bonus de reprise est cumulable avec Smart Change, dans le respect des conditions d'éligibilité.