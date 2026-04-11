Le programme Smart Change repose sur un étalement du coût d'acquisition sur 36 mensualités à taux 0. Aucun intérêt n'est ajouté au prix du smartphone : ce que vous payez correspond uniquement à la valeur de l'appareil, répartie dans le temps. Après le premier versement, les mensualités sont fixes et prévisibles, ce qui facilite la gestion du budget au quotidien.

Ce qui distingue Smart Change d'un crédit classique, c'est la flexibilité intégrée sur la durée. À partir de 12 mois, il est possible de restituer son iPhone dans les conditions prévues, de clôturer le financement en cours, et de repartir sur un nouveau cycle avec le modèle de son choix. Cette logique de renouvellement annuel optionnel s'adresse aussi bien aux utilisateurs qui souhaitent rester à la pointe qu'à ceux qui préfèrent conserver leur appareil jusqu'au terme des 36 mois. La démarche s'effectue en ligne ou directement en boutique Bouygues Telecom.

À cela s'ajoute un bonus de reprise pouvant aller jusqu'à 100 €, sous réserve d'éligibilité et des conditions en vigueur, qui vient réduire le coût global de l'opération. La valeur de reprise de l'ancien smartphone est estimée en ligne ou en point de vente, sur la base de l'état du mobile rendu.