Chaque période de soldes relance la même question pour les amateurs de technologie : est il réellement possible de s’équiper avec un smartphone récent sans payer le prix fort ? Cette année, Bouygues Telecom apporte une réponse concrète avec une sélection d’offres pensées pour rendre les modèles haut de gamme plus accessibles.

L’opérateur mise sur une combinaison efficace de réductions immédiates et d’avantages additionnels pour séduire celles et ceux qui souhaitent faire évoluer leur usage mobile. Que ce soit pour profiter pleinement des applications les plus exigeantes, du streaming haute qualité ou d’un appareil photo performant au quotidien, ces offres permettent d’envisager un changement de smartphone dans de bonnes conditions financières.