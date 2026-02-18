Là où je fais la grimace, c'est que le Pixel 10a embarque une puce Tensor G4. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Google recycle le même processeur que l'année dernière, et vient ainsi rompre avec sa tradition d'offrir à son midrange sa puce dernier cri. On imagine que la tension sur le marché des composants oblige Google à opérer certains choix clivants pour maintenir les prix au même niveau que l'année dernière, mais ça fait tâche. On retrouvera par ailleurs la même batterie de 5100 mAh, et le même contingent de mémoire vive de 8 Go.