Google nous l'avait promis : c'est l'heure du lever de rideau sur son tout nouveau smartphone milieu de gamme. Après un Pixel 9a qui se réinventait pour le meilleur, le Pixel 10a prend des airs de vrai jumeau porteur de choix pour le moins étonnants.
Google a excellente réputation sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Sa famille "a" a toujours su proposer des compromis acceptables pour abaisser la barrière de prix et tenir tête à des concurrents toujours plus féroces. La marque américaine parviendra-t-elle à renouveler l'exploit, une année de plus ? Très franchement, on en doute un peu.
Une fiche technique qui sent le recyclage
Je n'ai pas besoin de l'écrire, vous avez des yeux : le Pixel 10a reprend à l'identique l'esthétique de son prédécesseur. Exit donc la camera bar des modèles haut de gamme, on retrouve ici un duo de capteurs photo (presque) plat, et un design aux bords arrondis toujours aussi ravissant. Outre les nouveaux coloris, Google assure avoir affiné les bordures autour de l'écran 6,3" du Pixel 10a. Notez qu'il s'agit toujours d'une dalle OLED 120 Hz affichant du Full HD+. Histoire de marquer le coup, la marque promet une luminosité en hausse de 11%, avec un pic de 3000 nits.
Là où je fais la grimace, c'est que le Pixel 10a embarque une puce Tensor G4. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Google recycle le même processeur que l'année dernière, et vient ainsi rompre avec sa tradition d'offrir à son midrange sa puce dernier cri. On imagine que la tension sur le marché des composants oblige Google à opérer certains choix clivants pour maintenir les prix au même niveau que l'année dernière, mais ça fait tâche. On retrouvera par ailleurs la même batterie de 5100 mAh, et le même contingent de mémoire vive de 8 Go.
Des nouveautés ? Bien sûr, mais elles sont marginales. Le Pixel 10a accueille la fonction SOS par satellite, une charge un peu plus rapide, et on récupère quelques petites fonctionnalités photo comme le Coach Photo et Meilleure prise automatique. Des gadgets, qui ne devraient pas motiver les actuels possesseurs d'un Pixel 9a, ou même d'un 8a, à repasser en caisse. Faut-il le préciser, le Pixel 10a reprend à l'identique les deux modules photo 48+13 mégapixels de son devancier.
Google Pixel 10a : prix et disponibilité
Le Google Pixel 10a est désormais disponible à la précommande dans les coloris Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique. Il sera officiellement commercialisé le 5 mars prochain.
- 8+128 Go : 549€
- 8+256 Go : 649€
Comme tous les smartphones Google, le Pixel 10a recevra sept ans de mises à jour Android, et des "Pixel Drops" réguliers venant lui offrir de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l'expérience. On se donne rendez-vous dans quelques jours sur Clubic pour un test complet !