Google a officialisé l'existence (on s'en doutait un peu) de son nouveau smartphone Pixel 10a, dont les précommandes ouvriront dans quelques jours seulement.
Comme chaque début d’année, Google se prépare à lever le voile sur son nouveau smartphone Pixel de milieu de gamme. Une gamme pensée pour offrir l’essentiel de l’expérience Pixel et des technologies maison, sans pour autant exiger un investissement équivalent aux modèles haut de gamme. En 2026, c’est donc le Pixel 10a qui s’apprête à débarquer en boutiques, avec une petite surprise au passage, puisque son lancement interviendrait plus tôt que prévu, comme l’avaient déjà relevé certains observateurs.
Le Google Pixel 10a avec un peu d'avance, comme prévu
Il y a quelques semaines, c'est Evan Blass, spécialiste reconnu des fuites tech, qui annonçait que le Google Pixel 10a allait être officialisé plus tôt que d'habitude, avec une présentation prévue pour la mi-février.
Et force est d'admettre que l'homme a (de nouveau) visé juste puisque Google vient de publier une vidéo de présentation concernant ce nouveau smartphone à venir. Et comme prévu, d'un strict point de vue visuel, les différences ne sont pas légion.
Le même, mais avec un « a » ?
Côté écran, le Google Pixel 10a devrait disposer d'un écran AMOLED très légèrement réduit (de 6,28") par rapport au modèle de base, avec à bord toujours une même batterie de 5 100 mAh.
On y retrouverait également la puce Tensor G4, couplée à 8 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 128 Go. La section photo devrait être identique à celle du Pixel 9a, avec un capteur grand-angle de 48 mégapixels, assisté d'un capteur ultra-grand-angle de 13 mégapixels.
Côté disponibilité, Google a d'ores et déjà confirmé que les précommandes concernant ce Pixel 10a ouvriront à compter du 18 février prochain. Les premiers exemplaires devraient quant à eux être mis en circulation dès le 5 mars, avec un prix de vente qui devrait être de 499 dollars.
Il faudra toutefois attendre encore un peu avant d'en savoir davantage sur ce Google Pixel 10a, qui devrait arriver sur le marché en différents coloris, à savoir Obsidian (dark grey), Fog (beige), Lavender (soft purple) et enfin Berry (red).
Côté suivi, Google devrait rester fidèle aux points forts historiques de la gamme Pixel, avec notamment un support logiciel garanti pendant sept ans.
