Côté écran, le Google Pixel 10a devrait disposer d'un écran AMOLED très légèrement réduit (de 6,28") par rapport au modèle de base, avec à bord toujours une même batterie de 5 100 mAh.

On y retrouverait également la puce Tensor G4, couplée à 8 Go de RAM, sans oublier un espace de stockage de 128 Go. La section photo devrait être identique à celle du Pixel 9a, avec un capteur grand-angle de 48 mégapixels, assisté d'un capteur ultra-grand-angle de 13 mégapixels.