Les soldes sont souvent la période la plus intéressante pour changer de smartphone sans payer le prix fort. Sur Amazon, plusieurs modèles très populaires voient leur tarif chuter de façon nette, du milieu de gamme fiable au haut de gamme premium. Voici 5 smartphones en promotion qui méritent clairement votre attention si vous envisagez un changement en ce moment.
Pourquoi les soldes sont idéales pour acheter un smartphone ?
Changer de smartphone est rarement un achat impulsif. Entre le prix, la durée de vie attendue et les usages quotidiens, on attend souvent le bon moment. Les soldes créent justement cette fenêtre idéale. Les baisses sont réelles, parfois de plusieurs centaines d’euros, et concernent des modèles récents encore très bien placés techniquement.
Cette sélection met en avant des smartphones capables de durer dans le temps, que ce soit pour la photo, l’autonomie, les performances ou les mises à jour logicielles.
5 smartphones qui valent vraiment le détour pour les Soldes d'hiver :
- Samsung Galaxy A35 5G 128 Go à 229 € au lieu de 399 €
- Samsung Galaxy A55 5G 128 Go à 299 € au lieu de 499 €
- Google Pixel 10 256 Go à 799 € au lieu de 899 €
- Xiaomi 15T Pro 256 Go à 653 € au lieu de 803 €
- Samsung Galaxy S25 FE 128 Go à 599 € au lieu de 749 €
Samsung Galaxy A35 5G : un smartphone fiable à prix cassé
Proposé à 229 € au lieu de 399 €, le Samsung Galaxy A35 5G devient l’un des meilleurs choix pour un usage quotidien équilibré. Il offre un écran confortable, une compatibilité 5G et une expérience Android fluide, idéale pour les appels, les réseaux sociaux, la navigation et le streaming.
À ce prix, il s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent un smartphone moderne, sans superflu, mais capable de tout faire correctement.
- Écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement 120 Hz pour un affichage fluide
- Batterie 5000 mAh offrant jusqu'à 2 jours d'autonomie en usage modéré
- Module photo principal 50 Mpx pour des clichés nets en journée
- Charge rapide 25 W avec chargeur secteur inclus pour gagner du temps
- Stockage interne de 128 Go, extensible par carte microSD jusqu'à 1 To
- Module ultra grand-angle limité à 8 Mpx, moins performant en basse lumière
- Absence de certification IP68, seulement IP67 : immersion limitée à 1 mètre pendant 30 minutes
- Performances en jeu 3D moyennes avec la puce Exynos 1380
Samsung Galaxy A55 5G : le milieu de gamme qui monte en gamme
À 299 € au lieu de 499 €, le Samsung Galaxy A55 5G franchit un cap intéressant. Plus robuste, plus performant et plus polyvalent que le A35, il s’adresse à ceux qui veulent un smartphone plus complet sans basculer vers le haut de gamme hors de prix.
C’est un modèle très apprécié pour son équilibre général, avec un écran de qualité et une autonomie solide pour tenir la journée sans stress.
- Ecran Super AMOLED 6,6 pouces lumineux et fluide (120 Hz)
- Batterie 5000 mAh offrant jusqu'à 2 jours d'autonomie
- Charge rapide 25 W avec chargeur inclus
- Triple capteur photo dont capteur principal 50 MP pour des clichés nets
- Stockage de 128 Go extensible par carte microSD
- Poids de 213 g, légèrement élevé pour une prise en main longue
- Absence de certification d'étanchéité IP68, seulement IP67
- Pas de téléobjectif dédié pour les zooms lointains
Google Pixel 10 : l’expérience Android et photo premium
Le Google Pixel 10 passe à 799 € au lieu de 899 €, une baisse plus modérée mais significative pour un modèle aussi récent. Il se distingue par son expérience Android pure, ses mises à jour rapides et surtout ses performances en photo, portées par l’intelligence artificielle de Google.
Pour celles et ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme orienté photo et fluidité logicielle, c’est clairement une valeur sûre pendant les soldes.
- Triple capteur photo arrière polyvalent, adapté à la photo de jour et de nuit
- Écran Super Actua 6,3 pouces très lumineux et net pour un usage confortable
- Batterie assurant plus de 24 heures d'autonomie en utilisation normale
- Expérience Android fluide avec intégration Gemini pour l'assistance intelligente
- Stockage généreux de 256 Go, idéal pour photos, vidéos et applications
- Format 6,3 pouces peu adapté aux petites mains
- Pas de recharge ultra rapide (moins de 50 % en 30 minutes)
- Absence de port microSD pour étendre le stockage
Xiaomi 15T Pro : puissance et polyvalence à prix réduit
Affiché à 653 € au lieu de 803 €, le Xiaomi 15T Pro vise les utilisateurs exigeants. Performances élevées, grande capacité de stockage et polyvalence photo font partie de ses arguments principaux.
C’est un smartphone pensé pour ceux qui utilisent intensivement leur téléphone, que ce soit pour le multimédia, la photo ou le multitâche, tout en profitant d’une réduction intéressante pendant les soldes.
- Téléobjectif Leica x5, capteur principal 50 MP pour des photos détaillées
- Écran 6,83 pouces avec taux de rafraîchissement 144 Hz, fluide et agréable à l'œil
- Batterie 5 500 mAh offrant une autonomie longue durée, adaptée à un usage intensif
- Processeur MediaTek Dimensity 9400+, performances rapides pour la navigation, le jeu ou le multitâche
- Stockage généreux de 256 Go avec 12 Go de RAM, idéal pour les applications lourdes
- Chargeur non inclus, nécessite un achat séparé
- Format imposant, moins maniable d'une seule main pour certains usages
Samsung Galaxy S25 FE : le haut de gamme plus accessible
À 599 € au lieu de 749 €, le Samsung Galaxy S25 FE devient une option très attractive pour accéder à l’univers haut de gamme de Samsung à moindre coût. Il reprend l’essentiel de l’expérience Galaxy, avec un design soigné, de bonnes performances et une compatibilité complète avec l’écosystème Samsung.
C’est un excellent compromis pour ceux qui veulent un smartphone premium sans dépasser un certain budget.
- Connectivité 5G pour des téléchargements rapides et une navigation fluide
- Galaxy AI intégrée pour des fonctions intelligentes et une expérience personnalisée
- Stockage interne de 128 Go pour conserver de nombreuses photos et applications
- Chargeur secteur rapide 25 W inclus pour une charge en moins de 70 minutes
- Écran AMOLED lumineux pour une bonne lisibilité en extérieur
- Capteur photo principal limité à 50 mégapixels, moins performant pour la photo de nuit
- Poids de 209 g, légèrement supérieur à la moyenne pour une prise en main prolongée
- Pas de certification étanchéité IP68, attention aux éclaboussures et à la poussière
Comment bien choisir son smartphone en 2025 ?
Avant d’acheter, il est utile de définir ses priorités. Photo, autonomie, performances, qualité de l’écran ou durée des mises à jour ne sont pas également importantes pour tout le monde. Identifier ses usages principaux permet d’éviter de payer pour des fonctionnalités inutiles.
Quel smartphone choisir selon votre profil ?
Si vous cherchez avant tout le meilleur prix pour un usage quotidien, les Galaxy A35 et A55 sont très bien placés. Pour la photo et l’expérience Android la plus fluide, le Pixel 10 reste une référence. Les utilisateurs avancés trouveront dans le Xiaomi 15T Pro une machine puissante, tandis que le Galaxy S25 FE conviendra parfaitement à ceux qui veulent du haut de gamme plus accessible.
Des soldes vraiment intéressantes pour changer de téléphone
Du point de vue de la rédaction, cette sélection montre bien que les soldes sont le moment idéal pour renouveler son smartphone. Les baisses de prix sont suffisamment marquées pour rendre des modèles très récents beaucoup plus accessibles, sans faire de compromis sur la qualité ou la durée de vie.
Que vous visiez un téléphone simple, polyvalent ou premium, il y a clairement une bonne affaire à saisir dans cette sélection.
