Changer de smartphone est rarement un achat impulsif. Entre le prix, la durée de vie attendue et les usages quotidiens, on attend souvent le bon moment. Les soldes créent justement cette fenêtre idéale. Les baisses sont réelles, parfois de plusieurs centaines d’euros, et concernent des modèles récents encore très bien placés techniquement.

Cette sélection met en avant des smartphones capables de durer dans le temps, que ce soit pour la photo, l’autonomie, les performances ou les mises à jour logicielles.