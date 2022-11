Rumble, plateforme vidéo non modérée refuge de l'extrême droite, bloque son accès aux utilisateurs en France

Basée au Canada, Rumble base son succès actuel sur sa volonté d'accueillir toutes les opinions, y compris celles de l'extrême droite. Or, certaines n'ont, sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine, plus voix au chapitre en France comme en Europe. De fait, Russia Today et Sputnik sont interdits. Néanmoins, Rumble ne l'entend pas de cette oreille et la plateforme de partage de vidéos continue de laisser ces médias pro-russes opérer.