Facebook cherche par tous les moyens à récupérer l'argent perdu durant la panne

En publiant plus rapidement les publicités, notamment les jours qui ont suivi la panne, Facebook a cherché à encaisser les revenus des contrats passés plus rapidement que si les délais de publications initiaux avaient été respectés. Selon Indie Hackers, les conséquences ne se sont pas fait attendre pour les publicitaires en question. En plus de voir leurs stratégies de publication et, plus largement, de présence sur les réseaux sociaux de Facebook ruinées, ce sont également les taux de conversion qui se sont effondrés.

Notion clef en marketing, « le taux de conversion mesure le rapport entre les individus ayant réalisé l'action finalement recherchée dans le cadre de la campagne marketing et le nombre total d'individus touchés par la campagne ». Celui-ci aurait tout bonnement chuté de 50 % pour certaines firmes, parfois même davantage, en conséquence de cette recrudescence d'affichages publicitaires par Facebook. Déjà impactés par la panne initiale, certains publicitaires subissent donc de plein fouet les conséquences du bug sur leurs objectifs initiaux, au moins à court terme.