Facebook : les données personnelles de 267 millions d'utilisateurs mises en vente par des pirates

Un fichier de 267 millions d'utilisateurs vendu 600€

Des données fiables

Les données, sensibles et permettant l'identification des personnes ayant été prises dans les filets, ne contiennent toutefois pas de mots de passe.D'après le site spécialisé HackRead, la fuite daterait de décembre dernier, lorsqu'un serveur Elasticsearch mal configuré aurait permis l'extraction des données personnelles de de très exactement 267 140 436 utilisateurs du réseau social.En réalité, ce fichier contiendrait pour la plupart des données de citoyens américains. Un sacré pactole, à en juger par HackRead, qui rappelle que 232,6 millions d'Américains sont actifs sur Facebook.Plusieurs mois après donc, ce fichier se retrouve en vente sur un célèbre forum de pirates pour la modique somme de 575€, ou 625$ (payables en Bitcoin, évidemment). Une aubaine, d'après les chercheurs, qui estiment que les données sont fiables, et peuvent être utilisées pour duD'après l'entreprise Cyble qui, il y a quelques jours, découvrait que plus de 500 000 comptes ZOOM étaient en vente sur le même forum, les données issues du présent fichier sont parfaitement vérifiables.», explique M. Beeny Arora, le P-D.G. de Cyble. «».Aussi le chef d'entreprise recommande à tous les utilisateurs de Facebook de reconfigurer leurs paramètres de confidentialité, et de faire preuve de la plus grande vigilance face aux messages indésirables qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux. Comme nous l'avons dit plus haut, les mots de passe ne semblent pas être compromis, mais ce n'est jamais une mauvaise idée d'en changer après une fuite aussi massive de données.