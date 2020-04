L'incroyable troll du député Joachim Son-Forget, qui a usurpé l'identité d'Emmanuel Macron sur Twitter

Seul le nom d'utilisateur du compte montrait, à première vue, qu'il ne s'agissait pas du vrai Emmanuel Macron

Des tweets surréalistes déguisés en Emmanuel Macron

🇫🇷 Politique : en roue libre, l'ex député #LREM Joachim Son-Forget a changé quelques minutes son Twitter. Il a tweeté sur la #Chine et les pangolins comme s'il était Emmanuel #Macron. Il a publié plusieurs tweets avant de re-changer. Il dit avoir fait cela "pour rire". #COVID19 pic.twitter.com/J7ykGBpb1a — Conflits (@Conflits_FR) April 18, 2020

Le député se serait fait subtiliser son mobile, mais peu y croient

Mdrrr on y croit tous frérot — Chuk💢👊🏼 (@Chuk7x) April 18, 2020

Le pirate 🏴‍☠‍ qui a joué avec mon compte twitter a utilisé un concept intéressant, celui de l'inattentional blindness, permis par le layout de twitter, de par les bold characters du nom modifiable et la saliency de la pastille et sa valeur. C'est une démonstration fascinante. — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) April 19, 2020

Ce week-end, les Twittos ont été témoins d'une « scène » surréaliste sur le réseau social. Samedi 18 avril, à 20h41, le compte du député Joachim Son-Forget (compte certifié par Twitter, précisons-le), a tweeté en imitant le président de la République, via une série de quatre posts, tous publiés sous le nom « Emmanuel Macron » et avec une photo de profil identique à celle du compte du chef de l'État. Plus d'une heure après les faits, le député écrivait avoir été piraté.Samedi soir, 20h41. Déguisé en Emmanuel Macron, le Twitter de Joachim Son-Forget poste : «».Quelques minutes plus tard, d'autres tweets sont mis en ligne. «». Pour rappel, le député de la sixième circonscription des Français établis hors de France est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées.Toujours avec le costume présidentiel, le compte de Joachim Son Forget a également faussement fait fuiter «». Le troll était total en ajoutant : «» Et la liste des messages postés est non-exhaustive.Connu pour ses tweets souvent WTF et un humour pas toujours compris, le député a essuyé une salve de réactions en réponse aux tweets postés en soirée. L'un de se ses confrères, le député LREM de la Creuse Jean-Baptiste Moreau, n'y est pas allé de main morte. «».Mais un peu plus d'une heure après son premier tweet déguisé en Emmanuel Macron, le docteur en sciences médicales en neurosciences expliquait «», tout en étant «». Serait-ce donc bien un piratage ?Les internautes, dans une immense majorité, n'ont pas adhéré pas à cette excuse. Le lendemain, le député s'est fendu d'un nouveau tweet explicatif qui pourrait, lui aussi, paraître surréaliste : «». Fascinant, en effet.Toujours est-il que, piratage ou humour mal maîtrisé, le député a une nouvelle fois de plus fait le buzz grâce à son compte Twitter. Les réseaux sociaux...