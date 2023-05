La reconnaissance faciale qui coûte cher : la CNIL sanctionne lourdement un site américain

Et figurez-vous que le site américain de reconnaissance faciale a encore une fois zappé la CNIL. L'entreprise n'a évidemment pas réglé la première amende de 20 millions d'euros, et elle n'a pas non plus mis fin à sa collecte de photos. L'autorité française a donc décidé de passer à l'étape suivante, en liquidant l'astreinte, réclamant à la société 5,2 millions d'euros supplémentaires.