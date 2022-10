Reconnaissance faciale : Clearview AI écope d'une amende pour son utilisation de données biométriques

La société Clearview AI est connue pour aspirer des photos (et captures d'écran de vidéos) issues de nombreux sites web et réseaux sociaux auxquels il est possible d'accéder sans avoir à se connecter spécifiquement. Elle aurait gonflé sa base de données de quelque 20 milliards d'images à travers le monde de cette façon, avec des clichés appartenant à plusieurs dizaines de millions d'internautes français.