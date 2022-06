Back Market répond à l'UFC : prix barrés, frais de service, garanties... ce qu'il faut retenir

Back Market ne souhaite pas attendre plus longtemps pour se défendre et répondre, de manière détaillée, aux griefs de l'UFC-Que Choisir. Le premier point concerne les tarifs affichés par Back Market, et leur comparaison avec les prix de mêmes produits vendus neufs. L'UFC y voit une pratique trompeuse, car ces tarifs seraient « trop beaux pour être vrais ». Back Market se défend en invoquant une simple comparaison avec le prix du neuf, et non une promotion, ce qu'elle précise d'ailleurs dans la fiche produit.

La firme prend l'exemple d'un iPhone 11 64 Go proposé en état correct dès 342 euros, alors que le même produit neuf est disponible à 589 euros (sur le site d'Apple, ndlr). Comme le justifie la firme, elle peut effectivement invoquer un droit de comparaison comme le dispose l'article L112-1-1 du code de la consommation, mais elle pourrait aussi faire un pas de plus en indiquant l'origine de ce prix comparé (ici, le site officiel d'Apple en l'occurrence), comme le faisait par exemple le groupe Leclerc dans certaines campagnes publicitaires.

Un autre point de discorde s'appuie sur l'imputation de frais de service à l'achat. Contrairement à l'UFC, Back Market estime que le consommateur est au courant de ces frais qui sont affichés dès la consultation du panier, et à toutes les étapes du processus de vente. La firme s'appuie également sur l'article L111-1 du code de la consommation disposant que l'acheteur doit être informé de la totalité du prix payé avant conclusion du contrat de vente, ce qui est exact ici. Back Market invoque également qu'afficher les frais de service sur la fiche produit serait impossible, car ils varient selon l'achat, et en cas d'achat groupé, l'acheteur ne les paye qu'une fois.