L'enseigne Micromania épinglée pour "pratiques commerciales trompeuses"

Le leader français de la distribution de jeux vidéo, Micromania, a en effet été épinglé par la Direction départementale de protection des populations (DDPP) des Alpes-Maritimes. Celle-ci a constaté, à l'issue d'une enquête nationale, de multiples manquements et infractions en matière de garantie légale de conformité et de garanties commerciales, infractions et manquements constitutifs de pratiques commerciales trompeuses.