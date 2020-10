Confinement oblige, la chaîne Micromania est contrainte de fermer l'intégralité de ses magasins

À ce sujet, Micromania a récemment invité certains de ses clients à rapidement se rendre en boutique pour procéder au prépaiement de leur PS5 et des frais de port. Celles et ceux qui ont réservé via le site web, avec une livraison en magasin devraient également être contactés sous peu.

Micromania va par ailleurs communiquer prochainement sur des sujets tels que les précommandes des nouvelles Xbox Series S et X, mais aussi de l'offre Xbox All Access, et l'accès aux différents jeux à venir durant la période de fermeture.