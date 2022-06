L'UFC-Que Choisir attaque Back Market pour pratiques commerciales trompeuses

Ce mercredi 15 juin, l'UFC-Que Choisir passe à la vitesse supérieure à l'encontre de l'une des licornes de la French Tech, Back Market. Plusieurs griefs à l'encontre de la plateforme spécialisée dans la mise en relation de vendeurs de produits tech reconditionnés et d'acheteurs potentiels sont invoqués par l'UFC.

Le premier concerne les frais de service. En effet, l'association s'inquiète que ces derniers ne soient pas mentionnés par Back Market sur la fiche produit et n'apparaissent qu'une fois le produit mis dans le panier par l'acheteur. Ces frais, qui varient en fonction du prix du produit, sont justifiés par Back Market comme nécessaires pour « un strict contrôle qualité des vendeurs ». Ils permettraient également de financer son service-client et son laboratoire d'innovation. Pour l'UFC et son président, Alain Bazot, il s'agit « d'une des nombreuses entorses au droit de la consommation » de la firme qui, pourtant, est loin d'être la seule à facturer de tels frais. L'article L221-6 du Code de la consommation pourrait notamment être invoqué.

Un autre motif de discorde entre les deux parties, et il est effectivement bien plus contestable, concerne les rabais invoqués par Back Market. L'UFC pointe du doigt la « promotion » entre un produit neuf d'un côté et reconditionné de l'autre, puisque, pour l'association, ces produits sont différents.