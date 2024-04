Arnaquée de 249 euros par un faux site de vente en ligne encore ouvert, elle met en garde les internautes

Elle pensait faire une bonne affaire en profitant du Black Friday pour remplacer sa télévision en panne. Cette mère de famille a commandé un modèle sur le site Stockwan, attirée par les prix bas et l'apparence sérieuse du site. Le paiement se déroule sans encombre et elle reçoit un mail de confirmation. Elle est d'ailleurs prélevée de la somme dès le lendemain, ce qui la rassure, pensant que la livraison est alors en cours.

Pourtant, les jours défilent et le fameux colis n'arrive pas.

Inquiète, elle tente de contacter le service client par téléphone et par mail, en vain. Les messages restent sans réponse et le numéro de téléphone renvoie vers un répondeur automatique. L'attente mue en frustration.



Après un mois de patience et de silence radio de la part de Stockwan, la jeune femme a finalement obtenu une réponse par mail. On lui a alors expliqué que le délai de 24 à 48 heures annoncé correspondait en réalité au délai de traitement de la commande et que, pour une livraison en provenance de Chine, il fallait compter six semaines.





Comprenant alors qu'elle ne verrait jamais son téléviseur trôner dans son salon, elle demande l'annulation de sa commande et le remboursement de son argent. Mais à ce jour, elle n'a toujours reçu aucune nouvelle de Stockwan.

Malgré ses appels à la banque, à l'assurance de sa carte bancaire et à son assurance, la mère de famille n'a pas réussi à obtenir de remboursement. Ils ne considèrent pas l'incident comme une fraude.