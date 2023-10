Un leak de Super Mario Bros. Wonder ? Des streamers montrent déjà le jeu

Chez Nintendo, la première moitié d'année a évidemment été marquée par la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Les récentes aventures de Link en Hyrule auront une nouvelle fois réussi à séduire les joueurs du monde entier. Mais le début d'année 2023 a également permis à Big N de faire découvrir son personnage de Mario à un plus vaste public grâce à l'arrivée de Super Mario Bros. sur grand écran. Et rassurez-vous, nous sommes encore loin d'avoir fini d'entendre parler de la licence Super Mario en 2023.