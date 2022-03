Tile : comment le fabricant de trackers permet de se prémunir contre le harcèlement ?

L’application va alors effectuer six scans dans ce laps de temps et dresser la liste de balises du constructeur détectées en différenciant celles inconnues de celles appartenant à l’utilisateur. Si un appareil n’a été repéré qu’une ou deux fois, cela signifie que la personne est simplement passée à côté. Si ce score se rapproche de six, c’est signe que l’appareil intrus est avec elle. Si un tracker espion est détecté, Tile indiquera une marche à suivre accompagnée de quelques conseils. Néanmoins, contrairement à Apple il n’y a pas de fonction pour faire sonner le tracker incriminé, il va falloir chercher par soi-même.