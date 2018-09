Nvidia Turing, le récap : dates de sortie, prix, déclinaisons

RTX 2080 : prix et disponibilités

RTX 2070 : prix et disponibilités

Nvidia Turing, quoi de neuf sous le capot ?

Lessont disponibles dès aujourd'hui chez votre épicier préféré.Mais parce que la microarchitecture, ne se destine pas qu'au très haut de gamme, on vous dresse la liste des prix et disponibilités des autres cartes embarquant le nouveau GPU de Nvidia.Les cartes haut de gamme embarquant un GPU Turing sont disponibles à partir d'aujourd'hui, en founder's edition aussi bien qu'en version custom chez les différents constructeurs.Au niveau des tarifs, on navigueselon les éditions et les modifications apportées par les constructeurs.Les, les déclinaisons très haut de gamme de la carte, seront disponibles dès le 27 septembre. Les précommandes sont ouvertes, aux tarifs oscillantLa, qui vient se caler dans le milieu de gamme de la marque, ne sortira qu'au mois d'octobre, à une date encore inconnue.Pour ce qui est du prix, celui conseillé par Nvidia pour ses 2070 commence, soit un peu plus de 500€.Concrètement, qu'apporte cette nouvelle génération de cartes graphiques ?L'une des principales nouveautés apportées par Turing est le support de la technologie dite du, censée apporter un réalisme accru aux effets de lumière. Une technologie ultra gourmande, qui fait néanmoins monter d'un cran l'immersion dans les jeux vidéo.Pour se permettre cette prouesse,Les cartes nouvelle génération de Nvidia embarquent également des, dédiés à toutes les tâches nécessitant l'intelligence artificielle ou le deep learning. Grâce à cette innovation, Nvidia est mesure de proposer à ses clients le, une nouvelle façon de gérer l'anti-aliasing, immensément plus plus performante que les méthodes traditionnelles.Pour bénéficier du DLSS, les jeux devront se rendre compatibles avec la technologie par le biais d'un patch. Mais même sans cela, Nvidia affirme que ses cartes sous Turing seront capables de produire un anti-aliasing jusqu'à 8 fois plus efficace.