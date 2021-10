Des RTX 2060 12 Go arriveraient autour de 300 dollars pour tacler AMD sur le "bas de gamme"

Depuis, nous sommes passés à la génération des RTX 3000 Ampere, avec des références égrainées au fil des mois depuis un peu plus d’un an maintenant. Elles forment désormais une gamme desktop assez complète, allant de la RTX 3090 (en attendant une hypothétique RTX 3090 Super ) à la RTX 3060 , avec moult variantes Ti, et une gamme mobile un peu plus restreinte, allant de la RTX 3080 à la RTX 3050. De son côté, AMD, propose des GPU RDNA 2 bénéficiant également d’un support matériel du ray tracing, avec les séries Radeon RX 6000 et Radeon RX 6000M.