Les GeForce RTX 3000 Founders Edition retirées de la boutique officielle NVIDIA

Depuis cette nuit, il n'est effectivement plus possible d'acquérir ladite carte graphique et, surtout, il ne faut pas compter sur de nouveaux stocks puisque NVIDIA a purement et simplement retiré la carte de son listing.

En réalité, les choses vont encore un peu plus loin puisque ce sont toutes les Founders Edition de la génération Ampere – les GeForce RTX 3000 – qui ont été retirées de la boutique officielle de la marque américaine. Pour s'offrir une RTX 3000, il n'y a donc plus d'autre choix que de se tourner vers les modèles des partenaires, nombreux à commercialiser de telles cartes.