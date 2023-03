« Tarif promotionnel » : des GeForce RTX 3080 Ti FE chez NVIDIA à un super prix... enfin presque !

Quelle surprise donc de retrouver aujourd'hui sur le site officiel de NVIDIA, des RTX 3080 Ti FE visiblement en stock à un prix qui nous paraît tout de même un choui « déconnecté » des réalités.

Il est effectivement question de 1 089 euros, soit à peine moins qu'au moment de son lancement, le 3 juin 2021. En un peu plus d'un an et demi, on pouvait s'attendre à un réajustement de son tarif, et ce, d'autant que la RTX 4070 Ti a depuis été commercialisée par NVIDIA : plus puissante et moins onéreuse !

Le plus étonnant dans cette histoire est toutefois ailleurs puisque NVIDIA se permet d'afficher un étourdissant « Tarif promotionnel » pas complètement faux puisque le MSRP était 110 euros plus élevé. On croit rêver !