NVIDIA a un plan pour contourner les sanctions US à l'encontre de la Chine

L'A800 pallie donc l'impossibilité de vendre des A100 en Chine. Un moyen vaguement détourné de toucher quand même le marché chinois des super-calculateurs, de l'intelligence artificielle et des centres de données pour lesquels l'A100 a été mis au point.

Pour rappel, l'A100 et l'H100 (conçus plus particulièrement pour les entreprises) ont été placés début septembre sur la liste des produits dont les États-Unis contrôlent étroitement les exportations vers la Chine. Une mesure prise par les autorités américaines pour tenter de « répondre au risque que ces produits soient utilisés, ou détournés, vers une utilisation finale militaire ou un utilisateur final militaire en Chine et en Russie ».

Proposer aux entreprises chinoises un substitut à ces deux puces est crucial pour NVIDIA. Comme l'avait précisé la firme en septembre, le bannissement des A100 et H100 en Chine représente un manque à gagner de près de 400 millions de dollars sur le seul troisième trimestre 2022. De quoi expliquer la promptitude avec laquelle NVIDIA a développé et lancé, sur ce même troisième trimestre, son A800.